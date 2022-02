Laurent Dubreuil prêt à confondre les sceptiques au 1000 m

Les attentes envers l'athlète de 29 ans étaient élevées. Après tout, il était le champion du monde en titre au 500 m et avait récolté huit podiums en huit courses cette saison. Il était quand même tendu. C'était pas sa meilleure course de l'année [...] Le faux départ a joué aussi , explique Robert Dubreuil, directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec et père de Laurent.

Laurent, c'est vraiment un patineur de 500. Sans dire que tous ses œufs étaient dans le même panier, son titre de champion du monde au 500 m n'est pas un hasard [...] C'est sa grosse distance.

Le Canadien Laurent Dubreuil a raté le podium de près en finale du 500 m sur longue piste, aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Même si la déception est vive, le patineur a maintenant les yeux rivés sur le 1000 m. Reconnu pour ses excellents départs, Laurent Dubreuil devra bien gérer l'énergie qu'il dépense. Il a l'habitude de ralentir après 600 mètres. L'athlète sera d'ailleurs opposé à des patineurs spécialisés dans cette distance, qui excellent en fin de course.

Les temps de référence au 200 et au 600, Laurent a toujours mené les épreuves. Ça se gâte au dernier tour dans son cas parce qu'il a déployé beaucoup de puissance musculaire au départ , souligne Robert Dubreuil.

« Espérons qu'au 1000 m, il va se laisser aller. » — Une citation de Robert Dubreuil

Laurent Dubreuil ne fait peut-être pas partie des favoris au 1000 m, mais des surprises, il y en a eu, rappelle son père. À quelques heures de la course, le principal intéressé est dans un bon état d'esprit. Il aime le 1000 m. Il ne l'affronte pas de reculons. Il sait que ça va faire mal dans le dernier tour et il est prêt à ça. Il va partir avec le couteau entre les dents .

Pour Robert Dubreuil, le résultat de son fils importe peu. L'important, c'est qu'il soit fier de sa course. Tout ce que je lui souhaite, c'est une course qui va lui plaire , dit-il. L'ancien patineur de vitesse estime tout de même que Laurent Dubreuil peut espérer terminer parmi les cinq premiers.

L'épreuve du 1000 m sur longue piste sera présentée dans la nuit de jeudi à vendredi, à 3 h 30 (HNE).