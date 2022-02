Éliot Grondin parmi les grands à seulement 20 ans

À ses deuxièmes JO en carrière, Éliot Grondin a remporté l'argent en snowboard cross et le bronze à l'épreuve mixte par équipe. Contrairement à Pyeongchang, en 2018, alors qu'il n'était âgé que de 16 ans, le planchiste n'était pas intimidé. Je ne me suis pas laissé emporter par le fait que c'était les Jeux olympiques , explique-t-il.

Bien qu'il souhaitait décrocher au moins une médaille, le plus important, c'était d'avoir du plaisir, précise l'athlète. On avait une approche différente [...] On regardait pas la médaille comme un succès [...] C'était surtout d'aller m'amuser.

Le planchiste affirme avoir savouré chacun des instants. Comparé à Pyeongchang, j'ai vraiment pris plus le temps de profiter des Jeux, m'amuser, prendre tous les petits moments .

Éliot Grondin célèbre sa médaille d'argent en snowboard cross aux Jeux de Pékin. Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

En remportant l'argent à l'épreuve individuelle, Éliot Grondin est devenu le plus jeune médaillé olympique en snowboard cross. Le planchiste l'admet, il a toujours aimé se frotter à des adversaires beaucoup plus âgés que lui.

J'ai toujours aimé ça essayer de battre les plus vieux [...] Je trouve ça cool de pouvoir me battre avec des gars qui ont pratiquement 10-15 ans de plus que moi , lance-t-il.

Le Beauceron affronte désormais ses idoles de jeunesse. Il se souvient d'avoir assisté à la Coupe du monde de snowboard cross à Stoneham en 2012 et d'avoir pris une photo avec le planchiste italien Omar Visintin, aujourd'hui âgé de 32 ans. Ce dernier a terminé au pied du podium à Pékin, derrière Éliot.

« Pouvoir faire ça à mon jeune âge, c'était un bon feeling. » — Une citation de Éliot Grondin

Les yeux rivés sur l'or

Après avoir goûté à l'argent et au bronze à Pékin, Éliot Grondin n'a qu'un seul objectif en tête : remporter la médaille d'or aux prochains Jeux olympiques, en Italie. Quand j'étais plus jeune, j'avais regardé mes parents et je leur avais dit que j'allais gagner une médaille d'or aux Olympiques , souligne l'athlète.

« Là, j'ai le bronze et l'argent, mais j'ai pas encore l'or. » — Une citation de Éliot Grondin

Le planchiste aura les quatre prochaines années pour se préparer. Aux Jeux de 2026, tous les espoirs seront permis pour Éliot Grondin qui sera alors âgé de 24 ans. D'ici là, il se concentrera sur le circuit de la Coupe du monde.