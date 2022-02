Beauceville fière de l’héroïne du jour

La famille et les amis de la hockeyeuse étaient rassemblés mercredi soir à la grange à Manon de Tring-Jonction, en Beauce, pour visionner la finale olympique entre le Canada et les États-Unis.

L’Ô Canada résonnait sans doute aussi fort en Beauce que sur la glace à Pékin. En cœur, les proches de Marie-Philip vêtus de rouge et de blanc chantaient à tue-tête l’hymne national en début de soirée.

Ipipip Canada!! lançait au micro Ray Poulin, l’oncle de l'attaquante.

Le Canada a finalement vengé sa défaite de 2018 en remportant la grande finale 3-2 face à leurs éternelles rivales américaines.

Le père de Marie-Philip Poulin après le match de la médaille d'or aux Jeux olympiques de Pékin Photo : Radio-Canada / Colin Côté Paulette

Merci la vie! La principale motivation de Marie était de venger ce qu’elle avait perdu. Elle l’a eu à soir! On est heureux, maudit qu’on est contents , a déclaré le père de l’athlète, Robert Poulin.

Marie-Philip Poulin a récolté trois points, dont deux buts, dans la victoire. Les Canadiennes ont ainsi mis la main sur une cinquième médaille d'or dans les six derniers Jeux olympiques.

Quelle finale olympique extraordinaire! a ajouté sa mère Danye Nadeau interrompue par le Olé Olé Olé Olé du reste du groupe.

La gardienne de but Ann-Renée Desbiens (à droite) et Marie-Philip Poulin (au centre) au moment de recevoir leur médaille d'or à Pékin. Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Fierté

Ma famille ne pouvait pas être là, mais je les sentais près de moi , a confié Marie-Philip Poulin.

Celui qui a animé la soirée, l’oncle Ray, est aussi très fier de sa nièce.

Ça fait quatre olympiques qu’elle nous fait tripper de même. On ne s’habitue pas! Elle est tellement top! Dans des games de même qui sont serrées, Marie ressort tout le temps , a dit le bon vivant.

La grand-mère de l'athlète était aussi au rendez-vous devant son téléviseur, mais de sa résidence pour personnes âgées.

Ma mère de 89 ans doit tellement être contente de voir sa petite fille remporter comme ça , a ajouté Ray.

Ce dernier n’était d’ailleurs pas près d’aller se coucher après le match. J’ai pris une semaine de vacances! Appelle ça une semaine de vacances olympiques , a-t-il lancé en prenant au passage un verre sur un plateau.

La hockeyeuse Marie-Philip Poulin Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Savourer le moment

Marie-Philip Poulin est devenue la seule joueuse de hockey, tous genres confondus, à compter dans quatre finales olympiques. Elle a inscrit le but gagnant pour la troisième fois de sa carrière après Vancouver en 2010 et Sotchi en 2014.

La championne profitera des prochains jours pour savourer le moment. Même après quatre Jeux olympiques, elle ne compte pas s’arrêter là.

La tête et le cœur sont encore là. Je veux mettre ce chandail-là chaque jour. C’est une fierté , a-t-elle affirmé après le match.