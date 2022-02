Avant même que la compétition se mette en branle, les amateurs de hockey savaient que les Canadiennes et les Américaines allaient se retrouver en finale. Et puisque le passé est garant de l’avenir, tous s’attendaient aussi à un match serré.

Par ailleurs, ceux qui avaient le moindrement suivi les Jeux d’hiver au cours des 12 dernières années n’avaient même pas besoin d’une parcelle de don divinatoire pour pressentir que Marie-Philip Poulin allait sans doute marquer un gros but si elle en avait l’occasion.

Enfin, aux yeux de ceux qui avaient suivi le tournoi féminin depuis le début, il était on ne peut plus clair que le Canada, cette fois, misait sur une équipe supérieure et que ses chances de l’emporter étaient excellentes.

Eh bien, ce qui devait arriver arriva. Les Canadiennes l’ont emporté 3-2. Et leur capitaine a inscrit deux buts, en plus de récolter une passe.

Plus prévisible que ça, tu meurs.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'équipe canadienne de hockey féminin a été sacrée championne olympique pour une cinquième fois.

Pourtant, les Canadiennes ne l’ont pas eue si facile que ça. Pour que la prophétie se réalise, elles ont eu besoin d’un petit coup de main des dieux du hockey, d’une bonne dose d’occasions converties et des largesses de la gardienne américaine Alex Cavallini.

Le match venait à peine de commencer quand l’attaquante américaine Amanda Kessel a fendu l’air au lieu de réussir un tir à bout portant en direction du filet d’Ann-Renée Desbiens. À peine quelques secondes plus tard, une passe transversale a battu la gardienne canadienne de vitesse et a abouti directement sur le bâton de Hannah Brandt. Le filet était grand ouvert, mais l’Américaine a touché le poteau.

Le ton était donné.

Il y a un vieux dicton dans le monde du sport qui dit qu’il faut être bon pour être chanceux. Les Canadiennes l’ont fort bien illustré, elles qui n’ont obtenu que six maigres occasions de marquer de qualité et qui se sont extirpées de cet étau défensif avec trois buts.

Sarah Nurse a ouvert la marque en redirigeant facilement une rondelle que la défenseuse Claire Thompson, en l’absence d’une ligne de tir, avait simplement acheminée à proximité du filet. Puis, Marie-Philip Poulin, après avoir subtilisé la rondelle à Kelly Panek qui sortait nonchalamment de son territoire, a battu Cavallini d’un tir plutôt faible que la gardienne américaine a perdu dans la circulation.

Cavallini a d’ailleurs souvent donné l’impression de peiner à suivre le disque durant ce match. Ça lui est encore arrivé en deuxième période quand, après avoir stoppé un excellent tir de Brianne Jenner, la portière n’a pas repéré la trajectoire du long retour qu’elle a accordé et qui a abouti sur le bâton de Poulin.

Malgré le fait qu’elle se déportait vers la ligne des buts à la gauche du filet, la meneuse canadienne a ainsi profité de la petite ouverture qu’on lui servait.

C’est ce filet qui a scellé la prophétie et qui s’est avéré le troisième but doré de son incroyable carrière olympique.

***

Accumulées au pied du mur, comme disait le légendaire Claude Ruel, les Américaines se sont débattues tant bien que mal dans la deuxième portion de la rencontre.

En désavantage numérique, en deuxième période, Hilary Knight a touché la cible sur une attaque à 2 contre 2. Ce jeu a tourné en sa faveur parce qu’un tir bloqué par la défense canadienne est revenu directement sur son bâton.

Puis, en troisième, lorsque les États-Unis étaient en retard 1-3 et que les minutes donnaient déjà l’impression de s’écouler trop rapidement au cadran, la vétérane Alex Carpenter s’est à son tour retrouvée devant une cage béante. Et devinez ce qu’elle a fait? Elle a atteint le poteau.

Il n’y avait rien à faire.

Quand Amanda Kessel a finalement réussi à pousser un retour derrière Desbiens pour réduire la marque à 3-2, il ne restait plus que 12,5 secondes à écouler au match. Les carottes étaient cuites.

On entend souvent que les situations changent rapidement dans le monde du sport. Imaginez durant un cycle olympique.

Il y a quatre ans, à Pyeongchang, la défense canadienne était un brin lourdaude et l’attaque reposait essentiellement sur les épaules de Marie-Philip Poulin et de Mélodie Daoust.

Les Américaines, pour leur part, présentaient une attaque diversifiée et jouaient de façon beaucoup plus hargneuse. Les sœurs Monique et Jocelyne Lamoureux, maintenant retraitées, inspiraient leurs coéquipières et dérangeaient constamment les joueuses canadiennes.

Aux Jeux de 2022, comme je l’expliquais mardi, l’équipe canadienne était devenue une formidable machine offensive. Le niveau technique et la qualité d’exécution de cette formation étaient inégalés dans l’histoire du hockey féminin.

De son côté, curieusement, le programme américain semblait à bout de ressources.

L’entraîneur-chef Joel Johnson a misé son va-tout sur quelques vétéranes comme Hilary Knight, Kendall Coyne, Alex Carpenter et Amada Kessel, qui ont ralenti et qui sont difficilement capables d’échanger coup pour coup avec les Canadiennes.

Johnson, par ailleurs, a clairement montré ce qu’il pensait de son équipe dans ce match de la médaille d’or. Sur les 19 patineuses dont il disposait sur le banc, trois ont joué moins de deux minutes et quatre autres ont été utilisées moins de sept minutes. Et Jesse Compher, peut-être sa plus talentueuse jeune attaquante, a été limitée à 10 minutes de jeu.

L’entraîneur américain a donc rayé presque la moitié de son équipe du portrait au moment où ça comptait le plus. Histoire de bien traire la vache jusqu’au sang, il a d’ailleurs utilisé seulement quatre défenseuses pendant toute la rencontre.

Comme tout le monde, Joel Johnson a toutefois constaté qu’il n’y avait rien à faire pour changer le scénario. Cette médaille d’or revenait aux Canadiennes.