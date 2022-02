Canadiens et Américains font bonne impression en qualifications de la demi-lune

Les trois Canadiens en lice ont tous obtenu leur billet pour la finale, tout comme leurs compatriotes féminines plus tôt dans la journée. Mackay a réalisé la deuxième performance de la première descente avec un pointage de 87,25.

J’étais très nerveux parce que je n’avais pas fait de compétition depuis le Nouvel An à Calgary. Même si je me sentais bien et que je m’étais aussi bien entraîné, j’étais nerveux. Il y avait aussi la nervosité des premiers Jeux olympiques. Je suis content d’avoir fait cette descente, le sentiment était super , a souligné Mackay en sortant de la piste.

« Ma performance me donne beaucoup de confiance. Le niveau de la finale sera plus élevé que toutes les Coupes du monde. Ça sera amusant! » — Une citation de Brendan Mackay, skieur canadien en demi-lune

Le skieur canadien Noah Bowman franchit la ligne d'arrivée en demi-lune. Photo : Getty Images / Ben Stansall / AFP

Le jeune homme de Calgary a été suivi de près par Noah Bowman (85,50), lui aussi originaire de l’Alberta. C’est lors de sa deuxième descente que le skieur de 29 ans a réalisé une superbe performance pour se qualifier.

Je suis très heureux de ma journée. Je devais juste me qualifier pour la finale. Je suis content de mes deux descentes, mais encore plus d’avoir solidifié ma place avec ma seconde , a lancé Bowman.

Avec l’expérience de deux Jeux olympiques, je suis arrivé ici plus mature, un peu comme un vétéran. J’ai un objectif et je me sens bien en vue de la finale , dit l'athlète, la voix remplie de confiance.

L’Américain Aaron Blunck (92,00) a été sensationnel. Il a réalisé un sans-faute à sa deuxième descente. David Wise (88,75) l’a suivi au 3e rang, alors que Alex Ferreira (84,25) et Birk Irving (83,25) ont pris les 6e et 7e pour précéder le dernier Canadien, Simon d’Artois (82,50).

Je voulais vraiment avoir du plaisir. J’ai travaillé fort et je m’attendais à beaucoup. Je voulais surtout faire de mon mieux et performer à la hauteur de ce travail, a dit d'Artois. Je veux mettre de plus grosses figures pour la finale et aller chercher plus de hauteur.

Des moments effrayants

La journée a été le théâtre de plusieurs moments hors du commun ou inquiétants.

Le Finlandais Jon Sallinen a d’abord percuté un caméraman au moment où il effectuait une figure dans les airs. Il n’a jamais vu la caméra du technicien, qui était un peu trop avancé sur le bord de la demi-lune. Les deux n’ont pas été blessés gravement.

Le Finlandais Jon Sallinen est entré en contact avec un caméraman alors qu'il effectuait une figure pendant sa première descente. Photo : Getty Images / Clive Rose

La chute du Néo-Zélandais Ben Harrington a été plus effrayante. Alors qu’il tentait un saut périlleux arrière, le skieur a manqué de rotation et sa tête a percuté le bord de la demi-lune avec fracas. Il a été secouru rapidement et s’est relevé par ses propres moyens.

Le Suisse Rafael Kreienbuehl a pour sa part perdu un ski dans sa deuxième descente, ce qui a causé son élimination automatique. Robin Briguet a vécu la même mésaventure, mais heureusement pour lui, il avait assuré sa qualification à la première occasion.