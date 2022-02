Une défaite pour les curleurs canadiens avant les demi-finales

Brad Gushue, Mark Nichols, Brett Gallant et Geoff Walker savaient avant même d’amorcer cette rencontre qu’ils termineraient 3es du classement cumulatif.

Les représentants de l’unifolié souhaitaient tout de même en profiter pour passer un message aux autres équipes aspirantes au titre olympique. Ils se sont toutefois butés à une défense des plus hermétiques, menée par un Bruce Mouat au sommet de son art.

Le capitaine et ses compatriotes britanniques, vice-champions du monde en titre en curling masculin, ont trouvé toutes les réponses aux attaques des Canadiens lors de ce match.

Qui plus est, les joueurs de la Grande-Bretagne sont parvenus à marquer deux points sans le marteau, en route vers leur huitième gain de la compétition.

Bruce Mouat Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Peu importe une victoire ou une défaite, l’issue n’avait aucune importance. Nous avons quand même voulu essayer quelques petites choses, mais nous n’avons pas assez bien exécuté ce matin. C’était un match à oublier dans l’ensemble , a commenté Gushue, visiblement déçu à sa sortie de la glace.

Les deux équipes ont offert du jeu serré en début de rencontre et se sont retrouvées à égalité 2-2 après deux manches de jeu.

Le capitaine Gushue a ensuite forcé ses adversaires à concéder un bout nul à l’aide d’une brillante double sortie réalisée à la manche suivante.

Les Britanniques sont revenus à la charge quelques minutes plus tard pour s’emparer des commandes 3-2 à mi-chemin dans le match.

Le quatuor de Terre-Neuve-et-Labrador a voulu profiter de l’avantage de la dernière pierre lors des trois bouts suivants, mais en vain. Il a finalement accordé deux autres points à son adversaire, avant de concéder la victoire au terme de la huitième manche.

« Nous avons une très bonne équipe et il faut revenir à la base. Nous devons être plus détendus dans nos lancers et laisser les choses se dessiner pendant le match. » — Une citation de Brad Gushue

Les Canadiens, qui avaient subi une défaite difficile à avaler contre le ROC à leur plus récente sortie, subissaient un deuxième revers de suite au Centre aquatique national de Pékin.

La bonne nouvelle, c’est qu'ils n’auront pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir se racheter.

Ils profiteront des heures à venir pour faire les ajustements nécessaires en vue de leur demi-finale prévue à 7 h 05 (HNE) face aux Suédois, champions du monde en titre et médaillés d’argent à Pyeongchang en 2018.

Le but premier, c’est de faire le carré d’as et, ensuite, de se rendre en finale. Nous avons cette occasion ce soir et nous devrons nous dépasser contre de bons adversaires , a lancé Gushue, d'un air confiant.

Plus tôt dans ces Jeux, les Scandinaves avaient eu le dessus 7-4 sur Gushue et sa bande et ils ont conclu le tour préliminaire en 2e place avec huit victoires en neuf sorties.

« Nous savons exactement quoi faire pour les battre et nous croyons vraiment que nous avons de bonnes chances si l’exécution est là. Nous retournerons nous reposer un peu et nous serons prêts pour le défi. » — Une citation de Brad Gushue

L’autre demi-finale opposera les Britanniques aux Américains, tenants du titre olympique.