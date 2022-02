Trois Canadiennes en finale de demi-lune en ski

Karker a très bien entamé l’épreuve avec une descente sans anicroche, avant d’améliorer sa performance à sa deuxième tentative avec une note de 89,50. Elle est la skieuse qui a le plus chauffé Eileen Gu (95,50), qui n’a pourtant pas été inquiétée.

Je suis vraiment contente de ma façon de skier. C’était une journée magnifique et je voulais simplement avoir du plaisir et me rendre en finale. Ma descente était une performance de sécurité en quelque sorte. J’ai d’autres trucs dans mon sac, j’ai hâte de les montrer en finale. Je suis très heureuse , s'est exprimé la médaillée d'argent aux plus récents Championnats du monde.

L'athlète chinoise Eileen Gu en plein vol. Photo : Getty Images / Maja Hitij

La championne olympique en titre, Cassie Sharpe (83,25), a pris le 5e rang. Elle a réussi ce pointage lors de sa première descente et n’a pas été en mesure de l’améliorer lors de son second parcours.

Je voulais vraiment bien faire la première descente pour être plus confortable dans la seconde. Faire la finale est le plus important parce que si on s’arrête aujourd’hui, il n’y a pas de médaille de toute façon , a souligné Sharpe.

Qui d’autre que Gu pour dominer ces qualifications? La Sino-Américaine, déjà auréolée de médailles d’or et d’argent en grand saut et en descente acrobatique, y va pour le triplé avec la demi-lune. Elle semblait en plein contrôle et n’a démontré aucune fatigue malgré sa participation à une troisième épreuve depuis une semaine.

« Il y a quatre ans, je savais que j’avais de bonnes chances de gagner. Cette fois, ce sera un grand défi. J’ai Eileen Gu, Hannah Faulbauer et même ma compatriote Rachael Karker. N’importe qui peut l’emporter. » — Une citation de Cassie Sharpe, championne olympique en titre

La Canadienne Cassie Sharpe pendant les qualifications de l'épreuve de demi-lune. Photo : Getty Images / Patrick Smith

La jeune skieuse de Calgary Amy Fraser (75,75) a effectué pratiquement la même performance à ses deux tentatives. La note de l’athlète de 26 ans l’a gardée sur le qui-vive plus longtemps, mais elle a finalement gagné sa place en finale en terminant au 11e rang.

Après mon premier saut, je me suis calmée. Mais avant de sauter ma deuxième fois, le stress est revenu. Ma deuxième descente était meilleure, mais les pointages presque identiques. C’est comme ça. C’était une bonne journée, la meilleure qu’on a eue sur ce parcours, il y avait de la vitesse. J’aimerais ajouter des sauts différents demain , a mentionné Fraser.

La Canadienne Amy Fraser a la tête en bas pendant une acrobatie à l'épreuve de demi-lune. Photo : Getty Images / Maja Hitij

La finale sera présentée jeudi soir.