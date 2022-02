Une fondeuse ukrainienne échoue à un test antidopage

« L'analyse de l'échantillon a identifié la présence de métabolites de mestérolone, qui appartient à la classe des produits androgènes et stéroïdes anabolisants, et de methylhexaneamine et d'heptaminol, qui appartiennent à la classe des produits stimulants », a indiqué l' ITAInternational Testing Agency dans son communiqué.

Le prélèvement de l'échantillon a eu lieu le 10 février (jour du 10 km style classique) à Zhangjiakou, le site des épreuves nordiques des Jeux, a précisé l'instance mise en place par le CIOComité international olympique et l'Agence mondiale antidopage ( AMAAgence mondiale antidopage ) en 2018 pour notamment superviser les programmes antidopage durant les JO.

La sportive a été informée et suspendue à titre provisoire , a précisé l' ITAInternational Testing Agency .

Kaminska, 34 ans, a pris part au sprint individuel (70e), au 10 km style classique (79e) et a participé au relais 4 X 5 km dont l'Ukraine a pris la 18e place.

Le skieur iranien Hossein Saveh Shemshaki a lui été suspendu le 9 février pour toute la durée des Jeux en raison d'un contrôle positif à un stéroïde anabolisant réalisé hors compétition le 7 février.

La retentissante affaire Valieva, du nom de la patineuse artistique russe testée positive à une substance interdite, a elle pour origine un contrôle réalisé fin décembre lors des Championnats de Russie.

Son test positif a été notifié durant les Jeux olympiques, obligeant le CIOComité international olympique , notamment, à saisir leTribunal arbitral du sport ( TASTribunal arbitral du sport ) après la levée de sa suspension provisoire par l'agence antidopage russe.