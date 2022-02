À surveiller ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin

Il y a plusieurs épreuves au menu ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin, mais le clou de la soirée sera l’affrontement entre le Canada et les États-Unis en finale du tournoi de hockey féminin, à 23 h 10 (HNE).

Les deux formations se sont affrontées au tour préliminaire, les Canadiennes avaient remporté une victoire de 4-2, même si les Américaines avaient dominé la colonne statistique des tirs au but.

En attendant la mise en jeu initiale, nous avons quelques textes à vous proposer :

En analyse, Martin Leclerc soutient que, sur papier, les Canadiennes sont favorites pour ce match. Par contre, elles devront ajuster leur jeu;

Dans un texte de notre série Podium, Jo Anne Ricard, une survivante du cancer du sein et une grande amoureuse des Jeux olympiques et du hockey féminin, explique comment un chandail autographié par Caroline Ouellette est devenu sa bouée de sauvetage;

Emma Maltais a grandi en ayant comme idole Marie-Philip Poulin. Aujourd’hui, la hockeyeuse de 22 ans se retrouve dans le même vestiaire, aux Jeux olympiques, avec un objectif identique : décrocher la médaille d’or.

À 20 h 05 (HNE), l’équipe canadienne de curling dispute un match crucial contre la Grande-Bretagne. La formation de Brad Gushue a perdu son dernier match contre le ROC.

À 20 h 30 (HNE), Rachael Karker, Cassie Sharpe et Amy Fraser participeront aux qualifications de la demi-lune, en ski acrobatique chez les femmes. Les qualifications chez les hommes se tiennent à partir de 23 h 30 (HNE). On surveillera Brendan McKay, Noah Bowman et Simon d'Artois.

À 21 h 30 (HNE), Marie-Michèle Gagnon et Roni Remme seront au portillon de départ du combiné alpin chez les femmes. La descente sera suivie du slalom à 1 h (HNE), jeudi.

Gagnon, de Lac-Etchemin, a très bien fait avec une huitième place lors de la descente.

À 22 h 30 (HNE), Brittany Phelan, Marielle Thompson, Courtney Hoffos et Hannah Schmidt tenteront de se qualifier pour la finale du ski cross, en ski acrobatique, chez les femmes. La finale sera présentée à partir de 1 h (HNE), jeudi.

À 1 h 05 (HNE), jeudi, les Canadiennes disputeront leur dernier match du tournoi à la ronde de curling contre le Danemark. La formation de Jennifer Jones est dans une position précaire, au cœur d'une triple égalité au 4e rang avec la Grande-Bretagne et la Corée du Sud.

À 3 h (HNE), jeudi, se tiendra le combiné nordique des hommes, par équipe. Le saut à ski, grand tremplin individuel, sera suivi d’un relais 4 X 5 km à 6 h (HNE), jeudi.

À 3 h 30 (HNE), jeudi, Alexa Scott et Maddison Pearman participeront au 1000 m en patinage de vitesse sur longue piste chez les femmes.

À 5 h (HNE), jeudi, Madeline Schizas sera du programme libre en patinage artistique chez les femmes. Sans surprise, Kamila Valieva, du ROC, a dominé le programme court, tandis que Schizas a pris le 20e rang.

Enfin, les demi-finales du tournoi de curling masculin seront disputées à compter de 7 h 05 (HNE), jeudi.