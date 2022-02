En demi-finale, Constantini et Mosaner avaient réussi à venir à bout des Canadiens Rachel Homan et John Morris avec une dernière pierre décisive.

Quand on parle de l’Italie en sport d’hiver, on pense plus au ski alpin, au ski de fond ou au patinage sur courte piste. Mais le curling? Pour les nations comme la nôtre, le curling c’est une tradition. On peut remonter jusqu’en 1888 pour voir ses débuts en Alberta. L’Italie, elle, a découvert ce sport en 2006 avec les Jeux olympiques de Turin et moi aussi!

Je couvrais ces olympiades, fier de revenir dans le pays d’origine de mes parents. Aux Jeux, on a toujours ses sports favoris que l’on veut absolument couvrir. Cette fois, ma réalisatrice en avait décidé autrement. Elle m’a dit : demain, Robert, tu t’en vas au curling , une affectation que je ne pouvais pas refuser.

Pour me préparer à aller voir mon premier match de curling, je décide de regarder la télévision italienne sans grand espoir d’en voir, tellement ce sport est à des années-lumière des préoccupations des Italiens.

J’ouvre mon poste et quelle ne fut pas ma surprise : du curling! Du curling à la télévision italienne. Mais ce qui avait surtout attiré mon attention c’était le générique d’ouverture de l’émission. Il y avait un gros plan sur une pierre de curling accompagnée de la musique des Pierrafeu! Je me mets soudainement à crier comme Fred dans le célèbre dessin animé : Wabadabadou !

Le sort en était jeté, je démarre mon enquête sur l’engouement des Italiens pour ce nouveau sport. Fort de mon italien, j’interroge des spectateurs dans les tribunes et ils sont unanimes pour m’expliquer que, finalement, le curling, c’est la boccia sur glace . Une sorte de pétanque sur glace.

Je continue ma cueillette et je rencontre des représentants de la RAI, la télévision publique italienne, qui n’hésitent pas à me parler de records historiques de cotes d’écoute.

Stefania Constantini (en arrière-plan) et Amos Mosaner ne pratiquent pas le curling à temps complet. Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Et plus le tournoi avance, plus on commence à parler de curling-mania! En sortant de l’aréna, je traverse la célèbre place Vittorio Veneto en plein cœur de Turin. On avait installé un écran géant et des centaines d’Italiens avaient les yeux rivés dessus! Vous ne me croirez pas, c’était du curling! J’avais mon reportage.

Aujourd’hui, avec cette incroyable médaille d’or, la curling-mania a repris de plus belle. Les journaux comme les télévisions ne tarissent pas d’éloges pour parler de leurs nouveaux héros, Amos Mosaner et Stefania Constantini.

Et dire qu’à ses débuts, Amos était victime de blagues quand il avouait qu’il pratiquait le curling. On l’invitait même à faire le ménage et à balayer dans les maisons pour rire de lui.

Même s’il n’y a que 500 joueurs dans toute la péninsule, 60 millions d’Italiens sont devenus aujourd’hui des experts de ce sport. Le balai et la pierre de granit n’ont plus de secret pour eux. Les titres dans les médias et sur les réseaux sociaux rivalisent de superlatifs, Une prestigieuse médaille d’or , faisant référence à un tournoi parfait de 10 victoires en 10 parties. Stefania et Amos, on les a adoptés comme nos enfants , L’or historique de l’Italie ...

La finale contre la Norvège a atteint des niveaux historiques de cotes d’écoute en Italie. Presque trois millions de téléspectateurs étaient rivés à leurs écrans.

Et dire que ces nouveaux médaillés d’or ne pratiquaient même pas leur sport à temps plein. Amos travaille dans l’aéronautique, tandis que Stefania bosse dans un magasin de vêtements à Cortina d’Ampezzo, une des villes qui accueillera les prochains Jeux d’hiver, en 2026.