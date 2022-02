Les proches de Charles Hamelin célèbrent sa dernière course en or

Plus de 20 années de sacrifices ont été couronnées de la meilleure façon imaginable pour Charles Hamelin. Ses proches attendent le médaillé d’or et futur retraité avec impatience. Ils sont prêts à écrire le prochain chapitre de sa vie avec lui.

Rivés devant leur téléviseur à Montréal, la conjointe, la fille, le père et les amis du patineur de vitesse sur courte piste ont regardé les derniers coups de patin en or de l’athlète.

Je suis tellement, tellement fière, tellement contente. Ça n’aurait pas pu mieux terminer. C’était une course parfaite , s’exclame en sanglots Geneviève Tardif, conjointe du patineur quelques minutes après sa victoire.

C’est une grande fierté, une grande réalisation après cinq Jeux olympiques , ajoute son père Yves Hamelin.

Charles Hamelin après la victoire du Canada au relais 5000 m des Jeux olympiques. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Une première médaille à Turin

Né à Lévis, l'athlète qui a grandi à Sainte-Julie, près de Montréal, a gagné sa première médaille olympique à Turin en 2006. Seize ans plus tard, il termine sa carrière avec une médaille d’or au relais 5000 m en Chine.

Il aura reçu six médailles olympiques durant sa carrière, dont quatre en or.

Il termine sa carrière comme ça avec ses boys, ses amis! Je sais combien il a fait de sacrifices depuis 20 ans sur le circuit. Les quatre dernières années n’ont pas été faciles non plus avec la COVID. Aujourd’hui, on savoure , dit Geneviève Tardif.

Cette brillante carrière a même été soulignée par le premier ministre du Québec.

Charles Hamelin termine sa carrière olympique en grand! [...] Bravo les gars! a écrit François Legault sur les réseaux sociaux.

Charles Hamelin a collectionné les exploits durant sa brillante carrière. Il célèbre son titre de champion du monde à Montréal en 2018. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

L’importance de la famille

À la sortie de la patinoire, Charles Hamelin avait pour sa part une pensée pour sa blonde et sa fille, Violette, qui n’ont pas pu se rendre aux Jeux en raison de la COVID. J’ai deux amours à la maison qui ont été là pour moi, qui m’ont supporté dans les bons et les moins bons moments. Ils font partie de cette médaille-là, c’est sûr et certain , a souligné Hamelin.

« C’est un mélange d’émotions, j’aurais tellement aimé ça être là pour l’encourager avec notre fille. » — Une citation de Geneviève Tardif, conjointe de Charles Hamelin

Durant les dernières semaines, elle a d'ailleurs pu compter sur le père de son conjoint pour l’épauler.

Je dis que c’est mon psy parce qu’il m’aide avec toutes les émotions à gérer. Ce sont mes premiers Jeux en tant que femme d’un athlète. De vivre ça, c’est beaucoup d’émotions. Yves [le père de Charles Hamelin] m’a aidé beaucoup!

Du champagne à 8 h

La distance ne les empêche toutefois pas de célébrer cet exploit. Au menu : champagne! C’est rare qu’on boive du champagne un mercredi à 8 h, mais il faut fêter ça!

Charles Hamelin doit revenir au Canada le 22 février. Sa famille sera à l’aéroport Trudeau pour l’accueillir. Le couple prévoit de se marier le 25 juin.