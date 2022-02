Médaille d’or au relais pour la dernière course de Charles Hamelin

Le nouveau sextuple médaillé olympique était épaulé par Jordan Pierre-Gilles, Steven Dubois et Pascal Dion. Le quatuor canadien a conclu son relais en 6 min 41 s 257/1000.

Je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que c'était parfait comme moment. Une fois que la course était commencée, je n'avais aucun doute qu'on allait gagner , a assuré Pierre-Gilles quelques minutes après leur victoire.

Les Sud-Coréens (6:41,679) ont mis la main sur la médaille d'argent, tandis que les Italiens (6:43,431) ont tout juste devancé les patineurs du ROC par neuf millièmes de seconde pour remporter le bronze.

Troisièmes au départ de la course, les représentants de l'unifolié ont grimpé en 2e place avec une vingtaine de tours à faire, avant de prendre la tête dès le suivant. Le Canada a effectué d'excellents relais tout au long de l'épreuve pour maintenir sa position avantageuse jusqu'à la ligne d'arrivée.

On avait un plan d'être vraiment rapide à la fin, donc on a économisé de l'énergie au début. Quand on s'est retrouvé à l'avant, il n'y avait pas de lendemain. Ils ont essayé de nous rattraper pis ils n'ont pas été capable , a expliqué Hamelin avant de lâcher un petit fou rire.

Le natif de Lévis est ainsi devenu le patineur de courte piste le plus décoré de l'histoire du pays avec six médailles, dont quatre en or. Il partageait auparavant le record national avec François-Louis Tremblay et Marc Gagnon.

Jordan Pierre-Gilles, Steven Dubois et Charles Hamelin célèbrenet leur victoire, Photo : Getty Images / David Ramos

Les relayeurs canadiens ont grimpé sur la plus haute marche du podium pour la première fois depuis les Jeux de Vancouver en 2010. Hamelin avait également gagné l'argent à Turin, en 2006, et le bronze à Pyeongchang, en 2018, dans cette épreuve.

Sur le plan individuel, le patineur de 37 ans a aussi reçu l'or sur 500 m, à Vancouver, et sur 1500 m, à Sotchi.

C'est la fin d'une belle époque pour moi. J'avais commencé avec l'argent à Turin, je finis avec l'or avec ces boys-là que j'aime comme mes frères. C'est incroyable , a-t-il déclaré, frappé par l'émotion.

Le triomphe au relais vient également ponctuer la performance incroyable de Steven Dubois à ses premiers Jeux olympiques. À l'instar de la patineuse sur longue piste Isabelle Weidemann, le Québécois partira de Pékin avec une médaille de chaque couleur dans ses valises.

On voulait tellement prouver qu'on était les meilleurs pis on l'a fait. C'est un des plus beaux moments de ma vie , a confié celui qui a aussi décroché l'argent au 1500 m et le bronze sur 500 m.

Déception au 1500 m pour le Canada

Kim Boutin, Courtney Sarault et Danaé Blais n'ont pas été en mesure de se qualifier pour la finale du 1500 m.

La Sud-Coréenne Minjeong Choi (2:17,789) est montée sur la plus haute marche du podium après avoir établi un record olympique en demi-finales. L'Italienne Arianna Fontana (2:17,862) s'est vu décerner la médaille d'argent et la Néerlandaise Suzanne Schulting (2:17,865), celle de bronze.

En demi-finales, Boutin, médaillée de bronze du 500 m, a pris le 3e rang de sa vague. Malgré une course bien négociée, elle n'a su résister à une attaque de l'Italienne Arianna Fontana dans le dernier tour.

Courtney Sarault aurait pu accéder à la finale à titre de meilleure 3e, mais la Néerlandaise Xandra Velzeboer l'a devancée par 13 millièmes de seconde.

Boutin et Sarault avaient pourtant aisément remporté leur vague respective des quarts de finale.

Quant à Danaé Blais, sa première course olympique ne s'est pas déroulée comme prévu. La patineuse de 22 ans a chuté dès les quarts lorsqu'elle a tenté un dépassement par l'intérieur.

Je me suis laissée surprendre. J'avais dans l'idée de partir un peu plus de l'avant, mais bon. La fille du Kazakhstan m'a accroché, mais vu que j'étais 4e, je n'ai pas été avancée , a expliqué la patineuse de 22 ans.