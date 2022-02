Les Canadiennes prêtes à venger l’affront de 2018 face aux Américaines

Contrairement aux quatre derniers rendez-vous ultimes, ce sont les Américaines qui se présenteront en finale en tant que championnes en titre. Elles tenteront de défendre leur médaille d’or, obtenue à Pyeongchang, ce qu’elles n’ont pas encore accompli aux Olympiques.

On essaie de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Ce qui s’est passé en 2018, c’est dans le passé. C’est un nouveau match, une nouvelle situation. On a vu des choses incroyables de notre équipe pendant le tournoi. Je m'attends à la même chose cette fois-ci , souligne la gardienne Ann-Renée Desbiens.

Ann-Renée Desbiens a presque été déjouée par Abbey Murphy en milieu de première période, mais elle a été aidée par son poteau. Photo : Getty Images / Anthony Wallace / AFP

Le Canada a effectivement brillé en Chine, surtout sur le plan offensif. Le pays a récolté 54 buts en seulement 6 rencontres. C’est presque deux fois plus que la production américaine (28 buts), bonne pour le 2e rang du tournoi.

La domination canadienne à l’attaque est visible au classement des marqueuses. L’unifolié flotte à côté des noms de 8 des 10 premières pointeuses. Seules la Suisse Alina Muller et l’Américaine Hilary Knight sont dans ce top 10 sélect.

L'attaquante Sarah Fillier contre la Suède Photo : La Presse canadienne / Andrew Lahodynskyj

On a un très beau tournoi jusqu’à présent. Il faut juste continuer, pour être honnête! C’est un autre match. La prochaine partie est très importante, mais il faut rester soi-même , croit la capitaine Marie-Philip Poulin.

« On a un seul but en tête, on regarde vers la médaille d’or. Et il faut travailler. Chaque présence sera importante en finale. » — Une citation de Mélodie Daoust, attaquante canadienne

L'attaquante Mélodie Daoust face à la Suisse Photo : Getty Images / Anthony Wallace / AFP

Sa coéquipière Mélodie Daoust, qui a effectué un retour au jeu en quarts de finale contre la Suisse, après avoir été blessée lors de la première rencontre, est d’avis que la troupe canadienne est dans de bonnes dispositions à quelques heures de ce match sans lendemain.

On essaie de ne pas trop y penser. L’ambiance est bonne. Comme athlète, tu ne vas jamais dans un match en pensant que tu peux perdre. Si l'on joue comme on l’a fait toute l’année, on va avoir du succès. Le tournoi qu'on vient de connaître nous a tellement donné confiance , confie Daoust.

Un nouveau chapitre de la rivalité

Les États-Unis n’ont perdu qu’un seul match dans le tournoi, soit un revers de 4-2 contre le Canada au tour préliminaire. Rien pour les ébranler.

N’importe qui peut gagner ce match. C’est pourquoi nous sommes si fébriles à l’idée de le jouer. Tout ce qu’on a fait dans ce tournoi nous a préparées pour ce duel. Nous sommes prêtes , assure Kendall Coyne.

« Elles ont joué toute leur vie. Je leur ai dit de ne pas oublier leur sourire et d’en profiter. Les deux équipes vont commencer le match avec énergie et passion. Quatre ans de travail vont se décider en deux heures. » — Une citation de Joel Johnson, entraîneur-chef des États-Unis

Les hockeyeuses américaines se rassemblent après leur victoire contre les Finlandaises. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Les deux équipes auront certainement retenu des leçons de leur première confrontation, dont quelques éléments à corriger pour la finale. Les États-Unis devront trouver une manière de percer la muraille Ann-Renée Desbiens, qui avait réalisé une performance magistrale de 51 arrêts dans cette rencontre.

Nous avons tout fait, sauf marquer, lors de ce match. Les deux équipes ont appris des choses de cette rencontre et nous ferons des ajustements. Il faut jouer mieux en défense et générer plus d'occasions de marquer de qualité , affirme Johnson.

Malgré toute la préparation et les stratégies qui pourront être déployées en finale, les émotions auront fort probablement une grande incidence sur l’issue de l'affrontement. Après tout, la rivalité Canada-États-Unis en hockey féminin représente l'une des plus grandes batailles sportives de la planète.

Chaque fois que tu représentes ton pays, c’est différent. C’est spécial. Je suis honorée de représenter les États-Unis, mais aussi toutes les femmes sur la glace. Nous voulons jouer du hockey fantastique , dit Hilary Knight.

Nous sommes tous ravis d’avoir cette occasion. Nous pouvons écrire un autre chapitre de cette rivalité. C’est un sentiment très fort , déclare l’entraîneur-chef canadien Troy Ryan.

Qui remportera cette nouvelle manche canado-américaine? La réponse dès ce soir à 23 h 10 (HNE).