Troisième gain de suite pour les curleuses canadiennes

Jennifer Jones, Kaitlyn Lawes, Jocelyn Peterman et Dawn McEwen n’avaient plus vraiment droit à l’erreur et elles ont finalement eu le dessus sur leurs rivales du sud au terme d'une rencontre âprement disputée.

Le moment décisif du match est survenu lors de la dixième et dernière manche, au moment où les deux équipes étaient à égalité 6-6. Le quatuor du Canada, qui venait tout juste d'accorder un point à son adversaire en raison d'une erreur, a profité de l'avantage de la dernière pierre pour marquer à son tour et se sauver avec une victoire des plus importantes.

Nous étions déçues après la neuvième manche, mais nous avions un bon match et nous voulions terminer sur une bonne note. Nous avions toujours le marteau et c’est qui comptait à partir de ce moment-là , a indiqué Jennifer Jones, qui a enchaîné avec le lancer victorieux.

« Nous savions en commençant la partie que nous devions absolument la gagner. Ça s’est joué sur la toute dernière pierre, mais nous avions le marteau et nous avons fait le lancer qui fait la différence. » — Une citation de Jennifer Jones

Les Canadiennes avaient bien amorcé le duel, limitant leurs opposantes à un seul point lors de la première manche, le tout grâce à une brillante triple sortie réalisée par Jones.

Ça ne regardait pas bien avec trois pierres américaines bien positionnées et, en plus, elles avaient le marteau. Je savais que j’avais une bonne chance de les repousser et j’ai réussi un bon lancer , a poursuivi la capitaine, auteure d’un placement bon pour prendre l'avance 2-1 au bout suivant.

« Ç’a bien commencé le match et ça nous a donné beaucoup de confiance! » — Une citation de Jennifer Jones

Du jeu erratique de la part des représentantes des États-Unis a ensuite ouvert la porte aux Canadiennes, qui n’en demandaient pas tant. Elles ont profité de plusieurs lancers ratés par leurs adversaires pour voler deux points au troisième bout.

Mais les Américaines n'avaient pas dit leur dernier mot. Elles ont profité des largesses des Canadiennes pour réduire l’écart à 4-3 avant la pause de mi-match, puis ont continué leur travail de rattrapage. Elles ont finalement effacé leur retard pour créer l'égalité à 6-6 à la fin du neuvième bout.

Les Canadiennes ont toutefois été en mesure de stopper l'hémorragie, en route vers leur quatrième gain aux Jeux olympiques de Pékin, un troisième de suite.

Rappelons qu'elles avaient battu les Sud-Coréennes 12-7 d’entrée de jeu, avant de perdre trois rencontres de suite. Les Canadiennes ont ensuite vaincu les Britanniques et le ROC, lundi, pour raviver leurs espoirs d'accéder au carré d'as.

Cette plus récente victoire leur a permis de grimper en 3e place du classement, à égalité avec les Japonaises.

Le Canada jouera son prochain match plus tard mercredi contre la Chine, 8e avec une fiche de trois victoires et cinq défaites. Son dernier match préliminaire aura lieu jeudi, contre le Danemark (2-5), après quoi les quatre meilleures équipes passeront en demi-finales.

Nous avons regardé le classement avec attention, chose que nous ne faisons vraiment pas souvent. Nous savions ce que nous devions faire et nous avons bien exécuté contre les Américaines. Il nous reste deux gros matchs, alors nous devons continuer de bien jouer pour voir où ça nous mènera , a conclu Jennifer Jones.