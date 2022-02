Marie-Philip Poulin en quête d’une troisième médaille d’or olympique

Sans surprise, le Canada et les États-Unis joueront pour la médaille d'or, mercredi soir, aux Jeux olympiques de Pékin. L'objectif de la formation canadienne est clair : venger la défaite subie aux mains des Américaines en finale, en 2018, à Pyeongchang.

L'unifolié pourra compter sur une capitaine en pleine possession de ses moyens depuis le début de la compétition. La Beauceronne Marie-Philip Poulin a récolté 14 points en seulement 6 parties. L'athlète de 30 ans participera à sa quatrième finale olympique. Chacune d'entre elles a été disputée face aux Américaines.

Toutes les finales sont importantes. Mais celle-ci, les joueuses la veulent vraiment beaucoup [...] Elles se sont entraînées toujours avec le même objectif, [celui de] ramener l'or au Canada , explique Danye Nadeau, la mère de Marie-Philip Poulin.

« Les filles sont en mission. » — Une citation de Danye Nadeau, mère de Marie-Philip Poulin

Gonflées à bloc

Depuis sa première participation aux JO, à Vancouver, alors qu'elle n'était âgée que de 18 ans, le rôle de la hockeyeuse originaire de Beauceville a grandement changé.

La petite fille très gênée, timide, a pris sa place d'une compétition à l'autre [...] C'est peut-être pas elle qui fait les plus gros speechs dans la chambre. Mais sur la glace et hors glace, elle démontre son rôle de capitaine , souligne sa mère.

Les Canadiennes s'amènent en finale gonflées à bloc avec six victoires en six matchs. Elles ont d'ailleurs battu les Américaines 4-2 au tour préliminaire. La gardienne Ann-Renée Desbiens s'était imposée avec 51 arrêts.

Un scénario similaire s'était produit aux Jeux de Pyeongchang. La formation canadienne avait eu le dessus sur les États-Unis en phase de groupe. Elle s'était toutefois inclinée en tirs de barrage en finale devant ses grandes rivales.

À défaut de pouvoir se déplacer en Chine, Danye Nadeau assistera à la finale en famille depuis Tring-Jonction, en Beauce.

Les proches de Marie-Philip Poulin assisteront à la finale depuis Tring-Jonction. Photo : Danye Nadeau

La Beauce derrière sa championne

Les partisans de l'équipe canadienne et de la joueuse étoile Marie-Philip Poulin se réuniront au Club de golf de Beauceville pour regarder le match de la médaille d'or, mercredi soir. Plus de 150 personnes sont attendues, estime Martin Giguère, opérateur et copropriétaire du Rock Café.

Assister à une finale olympique Canada-États-Unis en pleine nuit, c'est une chose qu'on va vivre une seule fois dans notre vie , dit-il. Marie-Philip, c'est notre reine. Elle en a tellement fait [pour son équipe]. Elle domine le tournoi.

Le Canada et les États-Unis s'affronteront en finale pour la sixième fois depuis l’entrée du hockey féminin aux Jeux olympiques, en 1998, à Nagano. L'équipe canadienne a remporté trois des cinq matchs ultimes.

La finale aura lieu mercredi soir à 23 h 10 (HNE).