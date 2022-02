Kamila Valieva en tête après le programme court, Madeline Schizas 20e

Sa performance, non sans faille, lui a valu une note de 82,16. Valieva a raté son saut initial, un triple axel, avant de se reprendre de brillante façon. Au son de la dernière note de In Memoriam, de Kirill Richter, la représentante du ROC a éclaté en sanglots.

Celle qui a échoué à un test antidopage en décembre 2021, et dont le résultat n’a été connu qu’après le triomphe du ROC à l'épreuve par équipe mixte, a eu gain de cause plus tôt cette semaine afin de se produire en solo.

Le Comité international olympique a toutefois indiqué qu’aucune cérémonie de remise de médailles n’aura lieu d’ici la fin des Jeux tant que la lumière ne sera pas complètement faite sur son cas.

Outre Valieva, l'athlète du ROC Anna Shcherbakova (80,20) et la Japonaise Kaori Sakamoto (74,60) figurent parmi le trio de tête et sont en bonne position pour remporter une médaille.

Performance en demi-teinte pour Schizas

La Canadienne Madeline Schizas n’était visiblement pas satisfaite de sa prestation au programme court.

Sous les airs de My Sweet and Tender Beast, par Eugen Doga, la patineuse qui a célébré son 19e anniversaire lundi a commis une faute à son premier saut, un triple lutz. Elle a ensuite réalisé les six autres figures imposées sans embûche.

Madeline Schizas se qualifie pour le programme libre Photo : Getty Images / Catherine Ivill

Les juges lui ont accordé 60,53 points. Elle est 20e au classement, et c'est suffisant pour prendre part au programme libre jeudi.

L'Ontarienne est la seule représentante de l'unifolié en lice à l'épreuve individuelle.

La semaine dernière, Schizas avait effectué deux performances sans faute à l'épreuve par équipe mixte. La formation canadienne avait conclu au pied du podium.