Triplé allemand en bob à deux, Christopher Spring 7e

Les Canadiens Christopher Spring et Mike Evelyn ont conclu au 7e rang en bob à deux, mardi, au Centre national des sports de glisse de Pékin. L'Allemagne a confirmé sa suprématie en occupant l'ensemble des marches du podium.

Spring et son coéquipier Evelyn ont affiché un retard de 2 s 37/100 sur les gagnants, Francesco Friedrich et Thorsten Margis, qui ont enregistré un temps cumulatif de 3:56,89.

Le pilote Justin Kripps et le freineur Cameron Stones (+2,51 s) ont quant à eux terminé en 10e position. Il s'agit certainement d'une vive déception pour Kripps, cochampion olympique sortant avec Friedrich.

Justin Kripps et Cameron Stones Photo : usa today sports / Harrison Hill

Le troisième duo canadien en action, composé de Taylor Austin et de Daniel Sunderland (+4,47 s), a conclu au 20e rang.

Les bobeurs allemands ont dominé du début à la fin pour inscrire leur premier triplé aux Jeux de Pékin.

Friedrich et Margis ont décroché l'or, Johannes Lochner et Florian Bauer (+0,49 s) l'argent, tandis que Christoph Hafer et Matthias Sommer (+1,69 s) repartiront de la Chine avec le bronze au cou.

Par ailleurs, les Monégasques Rudy Rinaldi et Boris Vain (+2,25 s) ont surpris pour se hisser jusqu'en 6e place. Jamais la Principauté de Monaco n'a remporté une médaille aux Jeux d'hiver et son équipage en bobsleigh était loin d'être parmi les favoris.

En troisième manche, les Britanniques Bradley Hall et Nicholas Gleeson ont chuté lourdement contre la surface glacée en raison d'une erreur technique à la sortie du capricieux virage 13.

Les trois tandems canadiens en action ont fait partie des 20 équipages qui prenaient part à la quatrième et ultime descente.