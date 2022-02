Les biathloniens canadiens en bonne forme au relais 4 x 7,5 km

Le Canada s'est classé 6e au relais 4 x 7,5 km en biathlon, mardi, au Centre de Zhangjiakou. Un résultat plus que satisfaisant pour les représentants de l'unifolié, qui ont fini à moins de deux minutes des gagnants et favoris, les Norvégiens.

Les Canadiens Adam Runnalls, Jules Burnotte, Christian Gow et Scott Gow ont commis un total de 11 fautes au tir. Le dernier membre du quatuor et frère aîné de la famille Gow, Scott, a été le plus rapide du groupe.

L'équipe norvégienne, composée de Sturla Holm Lægreid, de Johannes Thingnes Boe, de Tarjei Boe et de Vetle Sjastad Christiansen, a enregistré le temps de référence en 1 h 19 min 50 s 2/10 pour remporter la palme.

Les biathloniens norvégiens sur le podium Photo : Reuters / ATHIT PERAWONGMETHA

Les Français (+27,4 s) et les représentants du ROC (+45,3 s) ont complété le podium. Avec l'argent, Quentin Fillon Maillet a du coup gagné sa cinquième médaille à Pékin.

Le ROC s'est retrouvé en tête pendant une bonne partie de la course, mais le dernier relayeur, Eduard Latypov, a conclu son segment en plus de 21 minutes, laissant filer les espoirs de titre olympique.

Il a raté ses cinq tirs debout en fin d'épreuve, il a donc dû effectuer deux tours de pénalité supplémentaires.

Le parcours sans-faute de Vetle Sjastad Christiansen a permis à la Norvège de rattraper le temps perdu après un mauvais départ.