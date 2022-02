Max Moffatt, seul Canadien à atteindre la finale en slopestyle

L’Ontarien a réalisé sa meilleure descente du jour d’entrée de jeu avec 74,06 points, une note bonne pour le 8e rang provisoire. Le représentant de l’unifolié a ensuite voulu améliorer son sort à son second essai pour sécuriser sa place en finale, mais en vain.

Il a chuté après un saut en toute fin de parcours, ce qui a laissé place à une fin de qualification plus stressante qu'anticipée. Il a finalement glissé de trois rangs pour aboutir au 11e échelon et obtenir son billet pour la finale, réservée au top 12.

Tout juste derrière, Édouard Therriault a fini 13e. Pour une deuxième fois à ses premiers Jeux olympiques, le Québécois a tout juste raté le seuil de qualification.

Auteur d’une performance de 70,40 points à sa première descente, l’athlète de Lorraine a joué le tout pour le tout à son deuxième passage. Une chute à l'atterrissage de sa manœuvre sur la cinquième et avant-dernière structure a cependant mis fin à ses espoirs de renouer avec la piste mercredi. Il a fini à 3,06 points de la finale.

Édouard Therriault avait aussi terminé 13e à l'épreuve du grand saut. Photo : AFP / MARCO BERTORELLO

Pour leur part, Evan McEachran (40,90) et Teal Harle (36,05) n’ont pu réaliser une descente complète sans chuter et ils pointent respectivement en 24e et 26e positions. Leurs Jeux sont aussi terminés.

Chaque concurrent avait droit à deux descentes et seule la meilleure note était retenue pour établir le classement.

Les 12 premiers skieurs se retrouveront pour la grande finale mercredi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la lutte s’annonce des plus serrées.

On y retrouvera entre autres le Suisse Andri Ragettli, champion du monde en titre, qui trône au sommet du classement des qualifications avec 85,08 points.

Le Suisse Andri Ragettli a été sensationnel à son deuxième passage. Photo : AFP / BEN STANSALL

Le Norvégien Birk Ruud sera lui aussi à surveiller. Le champion olympique du grand saut a fini 2e des préliminaires avec ses 83,96 points à son premier passage.

Fort de sa collecte de 82,51 points, l’Américain Nicholas Goepper a complété le top 3 à l’issue de la séance.