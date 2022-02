Maxence Parrot médaillé de bronze au grand saut

Il met ainsi la main sur sa deuxième médaille dans la capitale chinoise après avoir été couronné champion du slopestyle, seule médaille d’or canadienne depuis le début des JO.

Parrot, rappelons-le, a guéri d'un lymphome de Hodgkin en 2019.

Le Chinois Su Yiming a triomphé avec ses 182,5 points. Le favori de la foule a pris la tête au deuxième tour grâce à un impressionnant saut qui lui a valu 93 points. Il était déjà assuré de la victoire avant son dernier passage.

L’argent est allé à Mons Roisland, de la Norvège, qui a conclu avec 171,25 points, soit un de plus que Parrot.

Il s’agit de la 16e médaille de la délégation canadienne aux Jeux olympiques de Pékin et de la 11e de bronze.

Les Canadiens Mark McMorris (113,75) et Darcy Sharpe (87,75) ont chuté à deux occasions chacun et se sont respectivement classés 10e et 12e.

Médaillé d'or de cette épreuve aux Jeux de Pyeongchang, Sébastien Toutant a été stoppé dans les qualifications lundi.

Haut en couleur

Les 12 finalistes se sont assurés d’offrir un spectacle grandiose et, rapidement, les meilleurs ont compris qu’ils allaient devoir frôler la perfection afin d’atterrir sur le podium.

Maxence Parrot avait terminé en tête des qualifications la veille et était le dernier compétiteur à s’élancer en première manche. Le Bromontois a raté son atterrissage d’entrée de jeu, mais n’avait pas dit son dernier mot.

Il a essayé la même figure à son retour et, cette fois, il a récolté 94 points.

Auteur d’un pointage de 89,5 en début de journée, Su Yiming a quant à lui ajouté 93 points à son cumulatif pour se donner une sérieuse option sur le titre de champion.

Tout s’est joué au troisième et dernier tour. Parrot a atterri son saut avec brio, mais ses 76,25 points ont été insuffisants pour reprendre la tête.

Le Québécois a descendu d’une marche sur le podium lorsque Mons Roisland a effectué son ultime saut.

Maxence Parrot compte désormais trois médailles olympiques à son palmarès.

Un peu plus tôt mardi, les Canadiennes Jasmine Baird et Laurie Blouin se sont classées 7e et 8e en finale du grand saut.