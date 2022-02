Mathilde Gremaud championne de slopestyle, Olivia Asselin contrainte à l’abandon

La Suisse Mathilde Gremaud a remporté l’épreuve féminine de slopestyle, mardi, aux Jeux olympiques de Pékin. La Canadienne Olivia Asselin a décidé de se retirer après sa première descente du jour et a fini au 11e rang.

On attendait un autre duel de tous les instants entre la Chinoise Eileen Gu et la Française Tess Ledeux, respectivement médaillées d’or et d’argent au grand saut, mais c’est plutôt Mathilde Gremaud qui a brillé.

La vice-championne olympique des Jeux de Pyeongchang, en 2018, est cette- fois-ci montée sur la plus haute marche du podium grâce à une deuxième descente spectaculaire qui lui a procuré 86,56 points de la part des juges.

L’athlète de 22 ans a tenté d’améliorer sa propre marque lors de son troisième et dernier passage, mais a chuté en milieu de parcours. Elle a ensuite patienté de longues minutes au bas de la piste pour observer ses rivales dévaler la pente une dernière fois, avec la ferme intention de la déloger.

Au bout du compte, aucune d’entre elles n'a pu faire mieux et Gremaud a pu célébrer son tout premier titre olympique.

Mathilde Gremaud, nouvelle championne olympique en descente acrobatique. Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Seules Eileen Gu et l'Estonienne Kelly Sildaru sont parvenues à se rapprocher de la gagnante lors de la dernière descente, mais elles sont toutes deux arrivées à court.

Gu, championne du monde en titre de l’épreuve, a obtenu 86,23 points pour terminer 2e, devant Sildaru et ses 82,06 points.

La Chinoise Eileen Gu visait une deuxième médaille d'or à ces Jeux. Photo : Getty Images / Cameron Spencer

De son côté, Tess Ledeux a terminé 7e avec un pointage de 72,91 récolté à son premier passage. Elle a tenté d’en mettre plein la vue à sa troisième présence sur la piste, mais a commis une erreur en toute fin de parcours.

Olivia Asselin contrainte à l’abandon

Seule Canadienne en action lors de cette finale, Olivia Asselin s’en est retirée à quelques minutes de sa deuxième descente.

Lors de son premier passage, la Québécoise n’avait effectué aucune manœuvre sur le parcours du Parc de neige de Genting. L’athlète de 17 ans a ensuite longuement discuté avec son entraîneur, avant de remonter vers l’aire de départ.

Tout portait à croire qu’elle s'élancerait de nouveau, mais l’organisation a annoncé son retrait de l’épreuve à peine quelques minutes plus tard.

L’équipe canadienne de ski acrobatique a finalement confirmé qu'Asselin avait décidé de faire l’impasse sur le reste de la finale en raison d'une blessure au genou et d'une fatigue mentale. Elle avait aussi été victime d’une chute à l’entraînement plus tôt dans la journée.

La Lévisienne a ainsi conclu ses premiers Jeux olympiques avec une 11e place au slopestyle. Elle avait aussi pris part à la finale du grand saut, où elle a fini au 8e échelon.

Les qualifications masculines de slopestyle, toujours en ski acrobatique, auront lieu plus tard mardi. Les Canadiens Teal Harle, Evan McEachran, Max Moffatt et Édouard Therriault y participeront.