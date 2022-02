Un duel Canada-États-Unis pour la suprématie mondiale au hockey féminin

La domination des deux équipes, depuis l’arrivée de la discipline aux Jeux de Nagano en 1998, mais aussi à l’intérieur de l’actuel tournoi olympique, est sans partage.

À Nagano, les Américaines ont remporté la première médaille d’or de l’histoire en hockey féminin en battant leurs voisines en finale.

Puis, les Canadiennes ont remporté les quatre finales olympiques qui ont suivi, dont trois contre leurs éternelles rivales.

Lors des Jeux de Pyeongchang en 2018, les États-Unis ont renversé la vapeur en triomphant en tirs de barrage lors du match ultime contre le Canada.

Les Canadiennes ont battu les Américaines en finale du Championnat du monde de hockey disputé à Calgary, en 2021. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Plus récemment, les Canadiennes ont eu l’occasion de mettre un baume sur ce déchirant revers en battant les Américaines en finale du Championnat du monde, disputé l’été dernier à Calgary. Ce gain mettait un terme à une série de cinq triomphes des États-Unis à ce tournoi.

Durant l’édition actuelle des Jeux olympiques, le Canada les États-Unis ont atteint le match ultime en compilant des statistiques phénoménales.

Les Canadiennes ont marqué 54 buts tout en concédant 8 filets à leurs adversaires, le tout en six rencontres.

De leur côté, les Américaines ont marqué 28 buts et en ont accordé 8 en six rencontres.

Sans surprise, les joueuses canadiennes dominent la colonne des pointeuses du tournoi, elles qui occupent les six premières positions du classement.

Sarah Nurse se trouve au sommet du classement des pointeuses du tournoi olympique, à l'aube de la finale contre les États-Unis. Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Avec 4 buts et 12 passes (16 points), Sarah Nurse domine le classement des meilleures pointeuses, suivie de près par la capitaine Marie-Philip Poulin (4 buts, 10 passes, 14 points) et Natalie Spooner (3 buts, 11 passes, 14 points).

Chez les Américaines, la seule représentante parmi les dix meilleures pointeuses du tournoi est Hilary Knight, qui a marqué 5 buts en plus de récolter 4 passes pour 9 points.

Hilary Knight est la meilleure pointeuse du tournoi chez les Américaines. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Un affrontement serré en ronde préliminaire

Bien que ces statistiques offensives soient impressionnantes, elles sont à prendre avec un grain de sel à l’aube de la finale entre les deux équipes. En effet, la parité existante entre les deux formations offre très souvent des matchs au pointage serré.

Après avoir respectivement marqué en moyenne 9,6 et 6 buts par rencontre lors de leurs trois premiers matchs du tour préliminaire, les Canadiennes et les Américaines se sont offert une chaude lutte qui s’est soldée par une victoire de 4-2 de l’unifolié.

Ce match, un prélude de la finale, aurait cependant très bien pu pencher du côté des Américaines, mais le brio de la gardienne Ann-Renée Desbiens en a décidé autrement.

Ann-Renée Desbiens a offert une performance de 51 arrêts contre les États-Unis lors du tour préliminaire. Photo : Getty Images / Anthony Wallace / AFP

Face à un barrage de 53 lancers, la hockeyeuse de La Malbaie s’est dressée devant son filet afin de garder son équipe dans le match. Ses prouesses, accompagnées d’un peu d’aide de ses poteaux, ont permis au Canada de retraiter au vestiaire avec une avance d’un but après la première période.

En retard d'un but au milieu de la deuxième période, les Canadiennes ont explosé en enfilant trois buts consécutifs pour remporter le duel.

Après la rencontre, l’attaquante américaine Amanda Kessel estimait que son équipe aurait mérité un meilleur sort.

On a presque tiré deux fois plus qu’elles. Il faut trouver le moyen de compter plus de buts. C’était un bon match dans l’ensemble pour nous. On ne veut jamais perdre, mais il faut apprendre de cette défaite et être meilleures au prochain match , a-t-elle déclaré.

Heureuse de la victoire, la capitaine canadienne Marie-Philip Poulin était malgré tout consciente que tout le travail serait à recommencer lors de l’éventuelle finale.

Chaque match, tu veux donner ton meilleur. On est très contentes avec la victoire. Le vrai tournoi va commencer lors de la prochaine rencontre , a indiqué Poulin après la victoire des siennes.

Des parcours aisés jusqu'en finale

Après avoir battu les Américaines lors de leur dernier match du tour préliminaire, les Canadiennes ont repris là où elles avaient laissé avant ce match en lessivant successivement la Suède 11-0 en quarts de finale et la Suisse 10-3 en demi-finale afin de mériter leur place en grande finale.

De leur côté, les Américaines ont mérité leur billet pour la finale en défaisant la République tchèque 4-1 en quarts de finale et la Finlande par le même pointage en demi-finale.

Pour le match ultime, le Canada devrait pouvoir compter sur les services de l’attaquante vedette Mélodie Daoust. Après s’être blessée lors du premier match du tournoi face à la Suisse, Daoust a effectué un retour au jeu en demi-finale, récoltant une passe dans la victoire des siennes face à cette même Suisse.

Mélodie Daoust Photo : Radio-Canada

« Je me sentais très bien, ça faisait tellement du bien d’être de retour avec l’équipe et de pouvoir contribuer sur la glace. On s’en va en finale des Jeux olympiques, alors je ne pourrais pas demander mieux. » — Une citation de Mélodie Daoust

En finale, les Canadiennes tenteront d’ajouter une cinquième médaille d’or olympique à leur palmarès, tandis que les Américaines joueront avec l’objectif de défendre leur titre et de remporter un troisième sacre.