Marion Thénault passe directement en finale des sauts

Les six meilleures skieuses de la première manche des qualifications ont reçu leur billet pour la finale présentée plus tard lundi. Les six suivantes devront prendre part à une deuxième manche qualificative.

Douzième à s’élancer, Thénault a effectué un saut avec beaucoup d’amplitude et a réussi son atterrissage. Une performance bonne pour 93,06 points qui l’a placée provisoirement au 5e rang.

L’Australienne Laura Peel, championne du monde en titre, a été la plus prolifique avec ses 104,54 points. Elle a été suivie de l'Américaine Ashley Caldwell (101,31). La Chinoise Xu Mengtao (101,10) et Danielle Scott (96,23), aussi de l'Australie, se trouvent parmi le top 5.

Également en action, Naomy Boudreau-Guertin (77,43) et Flavie Aumond (76,86) ont respectivement pris les 16e et 18e rangs de la première manche

Au deuxième tour, Boudreau-Guertin a choisi un saut plus simple. Elle a évité la chute à l’atterrissage et est demeurée en équilibre, mais a seulement obtenu 67,04 points. Aumond a légèrement dévié de sa trajectoire à la toute fin et a reçu 73,95 points à son deuxième passage sur la piste. Dans les cas, ce ne fut pas suffisant pour accéder à la finale.

Les trois Canadiennes participent à leurs premiers Jeux olympiques.

Marion Thénault, de Sherbrooke, tente de décrocher une deuxième médaille à Pékin. Elle était montée sur la troisième marche du podium à l’épreuve par équipe mixte aux côtés de Miha Fontaine et de Lewis Irving.