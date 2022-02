La skieuse Olivia Asselin se qualifie pour la finale du slopestyle

Asselin, de Lévis, a obtenu 64,68 points à sa première descente pour s’emparer du 8e échelon provisoire. Elle a ensuite tenté d’améliorer cette marque à son deuxième et dernier passage du jour, mais une chute en milieu de parcours est venue mettre fin à ses espoirs de grimper au classement.

Elle a dû patienter jusqu’à la toute fin des qualifications avant de confirmer son billet pour la finale, réservée aux 12 meilleures du jour. Au bout du compte, elle s'est classée 11e, et ce, en dépit de la fatigue qui commence à se faire sentir.

Je suis vraiment contente de comment j’ai skié, malgré le manque d’énergie. C’est une grosse compétition avec de grosses journées et je pense que toutes les filles sont épuisées mentalement et physiquement. Ce n'était pas nécessairement ma plus grosse run, mais j’ai réussi à faire quelque chose de propre. J’ai vraiment fait du mieux que je pouvais , a analysé l'athlète de 17 ans, qui se promet d'élever la barre en finale.

« Je n’ai pas fait mes plus gros sauts aujourd’hui. Je voulais simplement garder ça propre et m’assurer de passer. Pour la finale, je veux faire une descente avec un degré de difficulté plus élevé, c’est sûr. » — Une citation de Olivia Asselin

L’Estonienne Kelly Sildaru a obtenu le meilleur pointage de la séance préliminaire, récoltant une note de 86,15 à son second essai. La Norvégienne Johanne Killi (86) et la Chinoise Eileen Gu (79,38), médaillée d'or au grand saut, ont suivi en 2e et 3e places.

Kelly Sildaru fait partie des favorites pour mettre la main sur l'or olympique. Photo : Associated Press / Francisco Seco

La Suisse Sarah Hoefflin, championne olympique en titre de l’épreuve de descente acrobatique, communément appelée slopestyle, a raté le seuil de qualification. Elle a terminé 20e avec 48,96 points.

Seule autre Canadienne en action, Megan Oldham (63,10) a elle aussi été éliminée. Celle qui avait terminé au pied du podium au grand saut à ces Jeux s’est classée 13e, à 0,36 point d’une place en finale.

Malheureusement, notre sport est très technique et parfois, rien ne joue en notre faveur. Aujourd'hui, j’ai eu de la difficulté dans la portion des rampes et j’ai raté une prise de skis. C’est comme ça que ça fonctionne dans notre sport, on rate une petite chose et c’est terminé , a-t-elle commenté à sa sortie du parcours.

Cette élimination a du même coup mis un terme aux premiers Jeux olympiques de Megan Oldham. Elle compte maintenant se servir de cette expérience pour revenir plus forte dans quatre ans, en Italie.

« C’était fantastique d’être ici et j’ai passé du très bon temps. Le simple fait de me qualifier pour les Jeux de Pékin était un accomplissement exceptionnel et je me tourne vers le prochain cycle olympique avec beaucoup de motivation. Je pense que ce sera tout aussi plaisant! » — Une citation de Megan Oldham

Chaque compétitrice avait droit à deux descentes et seule la meilleure note était retenue pour établir le classement.

Rappelons que les qualifications devaient d’abord être présentées dimanche, mais les aléas de Dame Nature avaient forcé le report de la séance au Parc de neige de Genting.