Laurie Blouin et Jasmine Baird poursuivent leur route en grand saut

Les Canadiennes ont offert de belles performances aux qualifications de grand saut, lundi, au Big Air de Shougang. Laurie Blouin et Jasmine Baird ont confirmé leur place pour la finale.

La Néo-Zélandaise Zoi Synnott Sadowski a dominé les qualifications. Les Japonaises Kokomo Murase et Reira Iwabuchi ont complété le trio de tête.

Blouin a pris le 4e rang de l’épreuve alors que Baird a terminé en 10e position.

J’ai bien atterri tous mes sauts. Je suis contente. C’était une journée vraiment amusante et les conditions météo étaient belles en plus ! Très bonne journée pour moi , a répété l’athlète de Québec, un large sourire accroché au visage.

« C’était dans la stratégie de finir fort. J’ai vu ce que les autres concurrentes faisaient et je suis allée safe. » — Une citation de Laurie Blouin, planchiste

La Canadienne Jasmine Baird a conclut les qualifications de grand saut au dixième rang. Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Sa compatriote Jasmine Baird était heureuse de se qualifier, mais n’a pas apprécié l’attente de dix minutes avant d’être certaine qu’elle aurait sa place en finale.

Je suis ravie de me rendre en finale! Je réalise un rêve. J’ai bien fait plusieurs trucs et j’ai voulu améliorer mon rang lors de mon troisième saut. Je n’ai pas réussi, alors c’était stressant de devoir attendre pour voir si je me qualifiais. 10e, c’est juste assez , a rigolé la jeune athlète de 22 ans, de Mississauga.

Fait cocasse, les trois Canadiennes se suivaient aux rangs 7-8-9 après la première descente, mais Brooke Voigt a ensuite commencé sa chute au classement. Elle a aussi perdu pied lors de sa troisième descente et n’a pas été en mesure de se qualifier.

Je me sentais bien. J’avais eu de bons entraînements. Mais, mes décollages n’étaient pas bons. Je n’y ai pas trop pensé. Je n’arrivais pas à bien me lancer pour une raison inconnue. Les Jeux ont été très amusants, même si très stressants. J’ai eu beaucoup de plaisir , a insisté Voigt.

Les 12 meilleures participantes se qualifiaient pour la finale. Avec son rang de qualifications, Blouin s’élancera au 9e rang, mardi, alors que Baird sera 3e.

