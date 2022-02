La Canadienne Christine de Bruin remporte le bronze en monobob

Humphries, Canadienne de naissance, a survolé les quatre manches pour mettre la main sur le titre au Centre national de glisse de Yanqing.

Elle a présenté un temps cumulatif de 4:19,27 après sa dernière descente pour remporter la quatrième médaille olympique de sa carrière, mais sa première individuelle.

Kaillie Humphries au moment de prendre le départ de l'épreuve de monobob. Photo : Getty Images / François-Xaxier Marit / AFP

L’autre Américaine de la compétition, Elana Meyers Taylor (4:20,81), a été sa plus proche concurrente, à plus d'une seconde et demie. Elle a pris la 2e place.

Malgré une troisième descente plus difficile, la Canadienne Christine de Bruin a tenu bon lors de sa dernière visite du difficile parcours. Son temps de 1:05,51 a été suffisant pour la médaille de bronze avec un cumulatif de 4:21,03.

La bobeuse canadienne Christine de Bruin lors de sa troisième descente des Jeux olympiques de Pékin. Photo : Getty Images / Julian Finney

Je suis totalement sous le choc. Je ne sais même pas comment je me sens. Je ne peux pas croire que ça arrive. Je dois aller au contrôle antidopage et ensuite aller chercher ma médaille. Je n’ai pas encore digéré tout ça , a lancé une de Bruin très énervée en sortant de la piste.

Si la Canadienne était si fière, c'est qu'elle partait de loin. Je l’ai dit souvent: j’ai terminé au tout dernier rang lors de ma première course en Coupe du monde. C’est fou! Je dois me concentrer sur la course de bob à deux qui viendra très vite , a ajouté la bobeuse.

Cynthia Appiah semble déçue de ses descentes au terme de l'épreuve de monobob. Photo : Getty Images / Julian Finney

L’autre Canadienne, Cynthia Appiah (4:23,04), malgré d’excellents départs lors de chacune de ses courses, a commis plusieurs fautes de pilotage coûteuses. Elle a pris le 8e rang sur l’intransigeant parcours de Yanqing.

« Je ne peux pas être fâchée. J’ai réussi, je suis aux Jeux olympiques. Tellement de gens mourraient pour être à ma place. Je ne veux pas tenir cela pour acquis. » — Une citation de Cynthia Appiah, 8e place

L'athlète de 31 ans de Toronto se consolait avec ses résultats en se rappelant qu'elle est toujours en développement comme bobeuse.

J’ai eu de la difficulté ces deux derniers jours et c’est dur parce j’avais tellement de grandes attentes. Je voulais répéter le succès que j’ai eu lors des épreuves tests en octobre. Je suis déçue, mais je dois aussi prendre en considération que je me développe encore comme pilote. Ce sont mes premiers Jeux olympiques , a analysé Appiah.

Tout comme de Bruin, Appiah sera de retour pour l'épreuve de bobsleigh à deux, mardi, sur cette même piste.