Piper Gilles et Paul Poirier terminent 7es en danse

Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont fini 7es du concours de danse des Jeux olympiques de Pékin, lundi, à l'issue des programmes libres. Le duo français formé de Gabriella Papadakis et de Guillaume Cizeron a remporté les grands honneurs.

Gilles et Poirier ont offert une prestation solide sur les airs de la chanson The Long and Winding Road, mais une faute lors d’une portée les a privés de précieux points. Ils n’ont pu décrocher de médaille comme ils l’espéraient.

Les champions canadiens en titre ont obtenu 121,26 points pour leur programme libre. Au cumul, avec le pointage de la danse rythmique (83,52), leur résultat est de 204,78 points. Ils avaient terminé en 8e position aux Jeux de Pyeongchang en 2018.

Les grands gagnants, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, ont ébloui les juges avec leur prestation incroyable sur la glace du Palais omnisport de la capitale. Ils ont obtenu un pointage de 136,15 en danse libre, 90,83 en danse rythmique, pour un grand total de 226,98.

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron obtiennent finalement la médaille d'or olympique qu'ils convoitaient depuis longtemps. Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Aux Jeux de Pyeongchang, ils avaient obtenu la médaille d’argent, devancés seulement par les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir. Le duo français s’entraîne à Montréal au sein de l’école de patinage artistique des Québécois Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon.

Les patineurs du ROC Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (220,51) sont montés pour leur part sur la deuxième marche du podium. La troisième place revient aux Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (218,02).

Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen sont les vice-champions canadiens de leur discipline. Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Les Canadiens Laurence Beaudry Fournier et Nikolaj Soerensen ont quant à eux obtenu la 9e position. Ils ont présenté un fabuleux programme, malgré quelques erreurs. Ceux qui en sont à leur première présence aux Jeux ont reçu 113,81 points dans la danse libre et 78, 54 points à la danse rythmique, samedi. En fin de parcours, leur pointage est de 192,35. Jusqu’en 2018, ce couple représentait le Danemark.

Marjorie Lajoie et Zachary Lagha vivent leur première expérience olympique à Pékin. Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Le troisième duo canadien formé de Marjorie Lajoie, 21 ans, et de Zachary Lagha, 22 ans, a fini 13e. Il a offert un spectacle rythmé et dynamique, mais quelques déséquilibres lui ont nui. Les juges lui ont accordé 108,43 points dans ce programme, en plus des 72,59 points obtenus en danse rythmique, pour un total de 181,02.