Les familles de Kim Boutin et Jordan Pierre-Gilles gardent espoir malgré la défaite

D'abord, Jordan Pierre Gilles a chuté en quart de finale, ce qui l'a éliminé du reste de la compétition pour la course de 500 mètres. Il s'agissait de sa dernière épreuve individuelle.

Ensuite, ce fut au tour de Kim Boutin et de ses coéquipières de laisser filer une possible médaille, en fin de course, au relais 3000 mètres.

Même si la défaite a été amère pour les athlètes, leurs familles respectives leur ont témoigné leur soutien à distance.

« Ils ont tous le goût d'arriver premiers, mais ça arrive et ça fait partie des montagnes russes du patin. Dans notre tête, nous les parents, elle en a deux des médailles. Déjà d'être là, c'est une médaille. » — Une citation de Pierre Boutin, père de Kim Boutin

Richard Pierre-Gilles, le père de Jordan, estime que l'athlète aura l'occasion d'apprendre de ces compétitions, même s'il n'a pas l'occasion d'aller en finale.

Déjà de se rendre en quart de finale contre les meilleurs au monde, c'est impressionnant. Il y beaucoup de monde qui s'est déplacé pour lui témoigner beaucoup de fierté, beaucoup d'amour , souligne Richard Pierre-Gilles.

Une ultime chance de monter sur le podium

Le parcours des deux olympiens n'est pas encore terminé. Il leur reste chacun une chance de montrer ce dont ils sont capables, à la course de 1500 mètres pour Kim Boutin et au relais 5000 mètres pour Jordan Pierre-Gilles.

Des membres de la famille de Kim Boutin au chaussé leur patin pour l'encourager dimanche. Photo : Radio-Canada

Leurs familles entendent les suivre et les soutenir jusqu'à la fin du parcours. Les proches de Kim Boutin ont d'ailleurs passé un moment ensemble sur la glace pour l'encourager et aussi pour inspirer les plus jeunes, alors que le patin est dans l'ADN de la famille. On est réuni, on va chausser les patins, rendre ça significatif , souligne la mère de Kim Boutin, Lucie Bilodeau.

C'est en mettant de l'avant le plaisir du sport qu'ils ont souhaité envoyer un message d'amour et d'encouragement à leur athlète préférée.

D'après les informations de Fanny Geoffrion