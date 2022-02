À surveiller ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin

Slopestyle, grand saut, bobsleigh, curling, demi-finale des Canadiennes en hockey féminin, danse libre en patinage artistique et du saut à ski. Tour d’horizon des épreuves disputées ce soir et cette nuit à Pékin.

À 20 h 05 (HNE), le Canada disputera la victoire à la Chine au tournoi féminin de curling. Les choses ne vont pas bien pour la formation de Jennifer Jones, qui a subi trois défaites consécutives.

À 20 h 15 (HNE), les couples formés de Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen, de Piper Gilles et de Paul Poirier ainsi que de Marjorie Lajoie et Zachary Lagha seront de la danse libre en patinage artistique.

Piper Gilles et Paul Poirier occupent le 6e rang après la danse rythmique. Le couple Fournier Beaudry et Sorensen pointent au 8e rang, tandis que Marjorie Lajoie et Zachary Lagha sont au 13e rang.

À 20 h 30 (HNE), Laurie Blouin, Jasmine Bard et Brooke Voigt tenteront de se qualifier pour la finale du grand sauf, en surf des neiges, chez les femmes.

À 20 h 30 (HNE), Christine de Bruin et Cynthia Appiah disputeront les manches 3 et 4 de la descente en monobob, au bobsleigh. Les Canadiennes occupent respectivement les 2e et 10e places après les deux premières manches.

À 21 h (HNE), Olivia Asselin et Megan Oldham seront des qualifications en slopestyle, en ski acrobatique. Les qualifications ont été remises en raison de la mauvaise température.

À 23 h 10 (HNE), les Canadiennes affrontent la Suisse en demi-finale du tournoi de hockey féminin.

À 1 h 05 (HNE), lundi, les curleurs canadiens affronteront l’Italie. À son dernier match, le quatuor de Brad Gushue a battu les États-Unis 10-5.

À 2 h (HNE), lundi, Marion Thénault, Flavie Aumond et Naomy Boudreau-Guertin participeront aux qualifications au saut, en ski acrobatique, chez les femmes. La finale aura lieu à 6 h (HNE), lundi.

Plusieurs compétitions en matinée lundi

À 6 h (HNE), lundi, se tiendra la compétition du saut à ski, par équipe, au grand tremplin.

À 7 h 05 (HNE), lundi, les équipes Kripps, Spring et Austin seront au sommet de la piste de bobsleigh pour les manches 1 et 2 de l’épreuve du bobsleigh à deux.

À 7 h 05 (HNE), lundi, le Canada affronte la Grande-Bretagne au tournoi de curling féminin.

Enfin, à 8 h 05 (HNE), lundi, les États-Unis croisent le fer avec la Finlande au tournoi de hockey féminin.