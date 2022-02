Le Canada éliminé hâtivement à la poursuite masculine

Le Canada a été incapable de se qualifier pour les demi-finales de la poursuite masculine en patinage de vitesse sur longue piste. Le trio formé de Jordan Belchos, de Connor Howe et de Ted-Jan Bloemen a pris le 5e rang, tout juste à court de l'étape suivante.

Les représentants de l'unifolié ont enregistré un temps de 3 min 40 s 17/100, qui a été insuffisant pour intégrer le top 4, composé de la Norvège, des États-Unis, du ROC et des Pays-Bas. Ces pays tenteront de se tailler une place en finale.

Bloemen a mené les Canadiens durant toute la course. Ils avaient pourtant bien entamé l’épreuve en établissant de meilleurs temps au tour que les patineurs néerlandais, avec qui ils partageaient la glace.

Le rythme a cependant ralenti en fin de course, puis le Canada a été éliminé. Belchos, Howe et Bloemen prendront part à la finale C contre la Corée du Sud mardi.

Les trois patineurs avaient remporté la médaille d’argent aux derniers Championnats du monde, à Heerenveen, en février 2021.

Rappelons que Bloemen a également connu des performances en deçà des attentes à ces Jeux avec la 10e place au 5000 m et la 8e au 10 000 m. De son côté, Connor Howe a brillé au 1500 m pour conclure au 5e échelon.

Triomphe américain historique au 500 m féminin

En franchissant les 500 m qui la séparait du fil d’arrivée en 37,04 secondes, Erin Jackson est devenue, dimanche, la première femme noire à remporter une médaille d’or en patinage de vitesse longue piste à des Jeux olympiques.

Ce triomphe représente également la première victoire américaine à cette épreuve depuis Bonnie Blair, aux Jeux de Lillehammer, en 1994.

Erin Jackson a remporté la médaille d'or à l'épreuve du 500 m en patinage de vitesse longue piste, aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : Associated Press / Ashley Landis

La Japonaise Miho Takagi (37,12), qui a battu son record personnel, et Angelina Golikova (37,21), du ROC, ont complété le podium.

En enregistrant un temps de 38,79 secondes, Marsha Hudey a obtenu le meilleur résultat canadien. La patineuse de la Saskatchewan a pris le 21e rang, tout juste suivie de sa compatriote Brooklyn McDougall (38,84).

Pour sa part, Heather McLean (39,31), 7e aux derniers Championnats du monde, a conclu l’épreuve au 27e échelon. La Manitobaine avait terminé en 14e place aux Jeux de Pyeongchang, en 2018.