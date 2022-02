Médaille de bronze pour Steven Dubois au 500 m

Plus tôt en journée, les Canadiennes ont terminé au 4e rang de la finale du relais féminin.

Courtney Sarault, Kim Boutin, Alyson Charles et Florence Brunelle ont oscillé entre la 3e et 4e position pour la majorité de la course, mais deux relais douteux dans les derniers tours leur ont finalement coûté cher.

Ce sont finalement les Néerlandaises qui l'ont emporté grâce à un chrono de 4 min 3 s 409/1000 après avoir essentiellement mené du début à la fin. Les Sud-Coréennes (4:03,627) ont décroché la médaille d'argent, alors que celle de bronze revient aux Chinoises (4:03,863).

Quant à elles, les Canadiennes ont eu besoin de 4:04,329 pour compléter le course. Les espoirs de médaille étaient grands après qu'elles aient remporté leur vague de demi-finale plus tôt cette semaine.

Le Canada, qui avait également raté le podium au relais 3000 m en 2018 à Pyeongchang, vit donc une deuxième déception consécutive. Au préalable, l'unifolié s'était toujours mérité une médaille dans cette épreuve depuis qu'elle a été introduite aux Jeux olympiques.