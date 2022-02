Quentin Fillon Maillet en or à la poursuite, quatre Canadiens parmi le top 35

Boe bénéficiait d’une avance de 26 secondes sur Fillon Maillet au départ, mais sept tirs ratés ont mis fin à ses espoirs de victoire et de podium.

Son frère Tarjei Boe a quant à lui décroché l’argent. Eduard Latypov, du ROC, a complété le trio de tête.

Dans le camp canadien, Scott Gow a affiché la meilleure performance avec une 20e position, un peu plus de quatre minutes derrière le vainqueur. Il a raté quatre cibles.

Quatre Canadiens dans le top 35 Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Avec les conditions météo, la stratégie était d’être le plus en contrôle possible sur les skis, de ne pas y aller trop fort pour préserver mes jambes et d’être en contrôle au champ de tir et d’essayer de gérer le vent , a indiqué ce dernier qui se dit satisfait de sa performance au tir.

Jules Burnotte a pris le 28e rang, Adam Runnalls a terminé 30e et Christian Gow a conclu au 35e échelon.

Je pense qu’on s’est bien débrouillés. Je pense qu’on doit beaucoup de ça à notre entraîneur de tir Pavel Lantsov. Depuis les derniers Jeux qu’il est là. Le travail qu’on fait avec lui est vraiment important et ça paie en tir. J’ai de la misère en tir, mais ça paie dans des conditions comme ça , a mentionné le Sherbrookois. Sans fixer d’objectif pour le relais masculin, qui aura lieu le 15 février, Burnotte se dit encourager par la performance canadienne depuis le début des Jeux.

Des conditions de tempête hivernale, avec de forts vents à près de 30 km/h au champ de tir, ont compliqué la tâche de bien des biathloniens.

Journée à oublier pour Emma Lunder

La Norvégienne Marte Olsbu Roiseland est devenue la première biathlonienne à gagner au moins quatre médailles au cours de mêmes Jeux d’hiver. Elle a obtenu sa troisième en or à Pékin, cette fois à la poursuite de 10 km.

La seule Canadienne en lice, Emma Lunder, a été la dernière à franchir le fil d’arrivée, au 54e rang, à 7 min 32 s de la championne. L’Albertaine était la 34e à prendre le départ, mais sept cibles ratées ont miné ses chances de remonter le peloton.

Course difficile pour Emma Lunder qui termine 54e Photo : Getty Images / Patrick Smith

Je ne l’avais vraiment pas aujourd’hui, en ski ou au tir, a laissé tomber celle qui participera au relais féminin le 16 février. Je suis assez déçue de la façon dont ça s’est terminé.

À l’avant, Roiseland n’a toutefois pas semblé embêtée par les conditions météorologiques. La Norvégienne, qui avait une avance de 31 secondes sur sa plus proche rivale en lever de rideau, n’a manqué qu’une cible.

Sa précision lui a permis d’accentuer de plus d’une minute l’écart avec la Suédoise Elvira Oberg, qui a fini 2e.

Marte Olsbu Roiseland collectionne les titres olympiques. Photo : Getty Images / Matthias Hangst

C’était difficile et la neige était lente aujourd’hui, donc ce n’était pas facile sur la piste. Mais j’avais une bonne position de départ, a-t-elle dit à la blague. J’ai poussé jusqu’à la fin et j’étais très contente de franchir l’arrivée.

Tiril Eckhoff, également de la Norvège, a grimpé sur la troisième marche du podium.

C’est pourtant sa compatriote Ingrid Landmark Tandrevold qui semblait se diriger vers la médaille de bronze. Elle a cependant manqué d’énergie et a même peiné à rallier l’arrivée en 14e place.

La biathlonienne norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold a dû être évacuée de la piste par les secouristes après son arrivée. Photo : Getty Images / Matthias Hangst

S’en est suivie une scène pour le moins inquiétante. La Scandinave est restée au sol pendant de longues minutes et a dû être évacuée de la piste par des secouristes.

Roiseland a indiqué après la course espérer que sa compatriote se remette pleinement de cet événement.