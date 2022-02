L’équipe de Jennifer Jones accumule les défaites

Les Canadiennes n’ont plus gagné depuis leur match d’ouverture contre les Sud-Coréennes. Il faut dire que le défi était de taille. Les Suisses présentaient une fiche immaculée de quatre victoires avant de se frotter à la formation de Jones.

La capitaine canadienne a commis des ratés lors de moments clés durant la rencontre. Elle a notamment fait deux lancers lourds en huitième manche lorsque le pointage affichait 4-4.

Je suis très déçue de ce résultat. J’ai manqué des coups importants. Nous contrôlions le match à ce moment-là. Qui sait ce qui aurait pu arriver si je les avais réussis. Nous sommes si près d'être très, très bonnes dans ce tournoi. Cette défaite est de ma faute, nous avons eu un bon match sinon , a admis Jones.

Les Suisses ont pris le contrôle de la confrontation, lentement, mais sûrement, marquant un point dans trois des quatre premières manches pour mener 3-1.

L’équipe de Jones ne s'est toutefois pas laissée abattre. Elle a égalisé à 3-3 au cinquième bout, avec le marteau en main, avant de voler un point et de prendre les commandes 4-3 au sixième engagement sur une mauvaise manœuvre d'Alina Paetz.

Après avoir manqué quelques lancers importants au huitième bout, le scénario s’est répété dans la manche suivante pour creuser un écart insurmontable de 8-4.

J’aurais pris les deux points. Je n’ai pas bien lancé et j’aurais aimé avoir deux nouvelles occasions , a dit la capitaine, championne olympique aux Jeux de Sotchi en 2014.

La 10e manche a été disputée pour la forme. Jennifer Jones a raté tous ses lancers lourds pendant le match et a d’ailleurs terminé avec un taux d’efficacité famélique à 65 %. La moyenne d'équipe s'est établie à 79 %.

« C’est un match à la fois maintenant. On va continuer de donner le meilleur de nous-mêmes et on verra ce qui va arriver. On ne lâche pas! »