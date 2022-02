Sébastien Toutant s’en va « à la guerre »

Je me suis réveillé le matin et je me suis dit que j’allais à la guerre et qu’il fallait absolument que j’apprenne cette figure-là , a-t-il raconté en marge d’un entraînement à la plateforme du grand saut de Shougang.

Cette nouvelle munition est un tire-bouchon 1620 côté orteils, soit quatre rotations et demie dans les airs tout en tournant trois fois autour de l’axe. Il a même réussi à compléter dimanche un 1620 côté talons pour la première fois à l’entraînement, une manœuvre avec un haut coefficient de difficulté.

Pourquoi vouloir prendre ce risque, si près de la compétition? D’avoir une bataille chaque jour, d’essayer de nouvelles figures et de réussir ça, je pense que c’est un feeling qui est aussi le fun que de gagner une médaille , a lancé le Québécois de 29 ans avec enthousiasme.

Sébastien Toutant en entrevue après un entraînement du grand saut à Pékin Photo : Radio-Canada / Oliver Walters

Des médailles, Seb Toots en a gagné toute une collection au cours de sa carrière professionnelle, qu’il a commencée au début de l’adolescence. Il a déjà passé plus de la moitié de sa vie à parcourir la planète avec sa planche.

Il croit que l’or qu’il a remporté il y a quatre ans à Pyeongchang enlève un poids sur ses épaules, même s’il aimerait terminer ses troisièmes Jeux olympiques sur une meilleure note que sa 9e place au slopestyle à Pékin.

« C’est très difficile en snowboard de gagner deux compétitions de suite, mais j’ai eu de bonnes pratiques. Je me sens confiant. » — Une citation de Sébastien Toutant

Les conditions des derniers entraînements du grand saut pendant le week-end ont compliqué le travail des planchistes, d’abord en raison d’une piste très glacée, puis à cause de chutes de neige qui ont réduit la visibilité. Malgré tout, les flocons les ont fait sourire, car ils n’ont pas souvenir d’en avoir déjà vu à Pékin.

Si tu es capable d’atterrir tes trucs présentement, je pense que si on a une belle journée en finale, ça va devenir encore plus facile pour toi de les réussir , a souligné Toutant, un habitué des conditions météorologiques parfois capricieuses.

Maxence Parrot célèbre sa victoire au centre du Chinois Yiming Su et de son compatriote Mark McMorris, médaillé de bronze. Photo : Getty Images / Clive Rose

Un triplé canadien?

Les performances canadiennes seront suivies de près au grand saut, qui s'amorce lundi en Chine. Un journaliste d’un grand réseau américain rencontré aux abords du parcours a même risqué la prédiction d’un podium complètement unifolié.

Le champion pourra compter sur ses compagnons d’armes Maxence Parrot et Mark McMorris, respectivement médaillés d’or et de bronze en slopestyle à Pékin. Le Britanno-Colombien Darcy Sharpe y sera aussi.

Les quatre Canadiens expliquent avoir un plan d’attaque pour les qualifications et ensuite pour la finale, s’ils réussissent à y accéder. Ça va dépendre de la météo, des facteurs, etc. C’est bon en pratique de ne pas juste pratiquer ces deux trucs-là. C’est bon d’avoir un plan A et un plan B , a détaillé Toutant.