Erik Read et Trevor Philp bravent Dame Nature en slalom géant

On avait du mal à discerner les skieurs placés dans le portillon de départ au haut de la piste, dimanche, en première manche du slalom géant masculin des Jeux de Pékin. Contrairement à plusieurs compétiteurs, les Canadiens Erik Read et Trevor Philp ont réussi à compléter leur descente dans des conditions météorologiques fort difficiles pour se classer 16e et 25e, respectivement, dimanche.