Humphries la plus rapide, de Bruin 2e à mi-chemin en monobob

L'Américaine née à Calgary s’est jointe à l’équipe des États-Unis en raison d’un conflit avec Bobsleigh Canada. Elle a obtenu sa citoyenneté américaine à temps pour les Jeux.

Sous un charmant couvert de neige, la triple médaillée olympique a présenté un temps cumulatif de 2 min 9 s 10/100 au Centre national de glisse de Yanqing, dont un record de piste de 1:04,44 à sa première descente.

Je suis excité d’être dans cette position. J’ai bien choisi mon équipement et je suis heureux de comment j’ai piloté, mais c’était loin d’être parfait. Ce parcours est tout un défi, c’est très technique , a mentionné Humphries.

Humphries jouit maintenant d’une avance de plus d’une seconde qui semble insurmontable en vue des deux dernières descentes.

« Je veux que les gens se battent. Je veux que chaque athlète soit dans la meilleure position possible. Ce n’était pas un choix facile de quitter le Canada. Mais je suis fière de représenter les États-Unis parce qu’il n’y avait aucune garantie avec cette opportunité. » — Une citation de Kaillie Humphries, bobeuse

C’est la Canadienne Christine de Bruin (2:10,14) qui se trouve temporairement au 2e rang. L’athlète d’Edmonton a réussi une superbe deuxième descente pour passer de la 4e à la 2e place.

La Canadienne Christine de Bruin en action au Centre national de glisse de Yanqing. Photo : Getty Images / Julian Finney

Je me suis adapté aux conditions de la glace. C’était vraiment différent à l’entraînement. J’essayais de me rattraper dans la première descente et j’ai fait des erreurs. On s’est parlé mon entraîneur et moi et on s’est dit que si je faisais encore des faux pas dans la seconde manche, je devais essayer plus. C’est difficile parce que ton réflexe est de ne pas le faire, mais il faut se forcer , a confié de Bruin sur sa performance.

Reste que la Canadienne est en position de monter sur le podium au terme de ses deux prochaines descentes. Le calme sera la clé selon elle. Je devrai relaxer! Je dois me calmer un peu et y aller à fond. Ce sera la même chose qu’aujourd’hui, n’importe qui peut l’emporter. Nous avons quatre manches, il faut être constante , a-t-elle précisé.

L’Allemande Laura Nolte (2:10,14) est au 3e rang malgré quelques erreurs techniques qui ont semblé décevoir ses entraîneurs.

L’autre Canadienne, Cynthia Appiah (2:11,28), est 10e, à plus de deux secondes de la tête.

C’était un moment historique pour le bobsleigh. Le monobob féminin est présenté pour la première fois aux Jeux olympiques. Des concurrentes de 15 pays s'affrontent dans cette épreuve.

Les 20 compétitrices doivent se charger de la poussée et effectuer une transition rapide avant de piloter leur bob et de s’occuper du freinage sur cette nouvelle piste capricieuse que les athlètes ne connaissaient pas beaucoup.

Les Chinoises étaient grandement avantagées parce qu’elles ont été en mesure de s’entraîner plusieurs fois sur cette piste pendant la pandémie. Mingming Huai et Qing Ying n’ont pas tiré profit de cette carte. Elles se trouvent respectivement en 5e et en 8e positions.

Les bobeuses seront de retour pour les deux descentes finales lundi.