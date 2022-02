Les qualifications féminines de slopestyle en ski sont reportées

Aucune date de report n'a été pour le moment communiquée.

La qualification des femmes était censée se dérouler dimanche, et la finale était prévue lundi, avec un nouveau duel attendu entre la Chinoise Eileen Gu et la Française Tess Ledeux, respectivement en or et en argent au grand saut il y a cinq jours.

Les skieuses canadiennes Megan Oldham et Olivia Asselin participeront aussi à cette épreuve.

Notons que la qualification masculine est théoriquement prévue lundi et la finale mardi. Evan McEachran, Édouard Therriault, Max Moffatt et Teal Harle représenteront le Canada pour l'occasion.