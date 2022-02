À surveiller ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin

Curling, hockey, bobsleigh, slopestyle, ski alpin, biathlon, patinage de vitesse sur courte et sur longue piste ainsi que saut à ski : tour d’horizon des épreuves de ce soir et de cette nuit aux Jeux de Pékin.

C’est un match de curling masculin entre le Canada et les États-Unis, à 20 h 05 (HNE), qui donnera le coup d’envoi à la soirée de samedi. La formation de Brad Gushue a perdu deux matchs de suite, le plus récent contre la Suède.

À 20 h 30 (HNE), Cynthia Appiah et Christine De Bruin participeront aux deux premières manches de l’épreuve féminine du monobob, en bobsleigh.

À 21 h (HNE), Olivia Asselin et Megan Oldham tenteront de se qualifier pour la finale du slopestyle féminin, en ski.

À 21 h 15 (HNE), Erik Read et Trevor Philp seront au portillon de départ de la première manche du slalom géant masculin. La deuxième manche commence à 0 h 45 (HNE), dimanche.

À 23 h 10 (HNE), la Slovaquie et la Lettonie s’affrontent en hockey sur glace masculin.

Tôt dans la nuit de samedi à dimanche, dès 1 h 05 (HNE), on retourne au curling, mais cette fois au tournoi féminin. L’équipe canadienne affrontera la Suisse.

Comme les hommes, la formation menée par Jennifer Jones vient d’encaisser deux défaites consécutives. Lueur d’espoir, car les représentantes de l’unifolié ont perdu un match serré, 7-6, contre les championnes olympiques en titre, les Suédoises.

Le relais 4 X 10 km classique et libre, en ski de fond masculin, commence à 2 h (HNE), dimanche.

L'équipe canadienne de hockey masculin tentera de retrouver le chemin de la victoire, cette fois contre la Chine. Photo : Getty Images / Elsa

Le tournoi de hockey masculin se poursuit avec trois autres matchs dans la nuit et dimanche matin :

À 3 h 40 (HNE), la Finlande joue contre la Suède;

À 8 h 10 (HNE), les États-Unis affrontent l’Allemagne;

À 8 h 10 (HNE), le Canada joue contre la Chine.

Les États-Unis ont pris la tête du groupe A à la suite de leur victoire contre le Canada.

À 4 h (HNE), dimanche, Emma Lunder sera à la ligne de départ de la poursuite, 10 km, en biathlon féminin.

Les frères Scott et Christian Gow, Jules Burnotte et Adam Runnalls participeront à la même épreuve, mais sur 12,5 km, chez les hommes à partir de 5 h 45 (HNE).

Deux épreuves seront présentées à partir de 6 h (HNE), dimanche, en patinage de vitesse sur courte piste : les éliminatoires au 500 m masculin et la finale du relais 3000 m chez les femmes.

Steven Dubois et Jordan Pierre-Gilles participeront au 500 m masculin.

Le relais composé de Kim Boutin, Courtney Sarault, Florence Brunelle et Alyson Charles y sera chez les femmes.

Toujours à 6 h (HNE), Marion Thénault, Flavie Aumond et Naomy Boudreau-Guertin seront des qualifications chez les femmes en saut, au ski acrobatique.

Enfin, à 8 h (HNE), Ted-Jan Bloemen, Jordan Belchos, Conor Howe et Tyson Langelaar tenteront de propulser le Canada lors des qualifications masculines de la poursuite par équipe en patinage de vitesse sur longue piste. On présentera également la finale du 500 m chez les femmes. On surveillera Brooklyn McDougall, Heather McLean et Marsha Hudey.