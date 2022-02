Piper Gilles et Paul Poirier provisoirement 6es après la danse rythmique

Les champions nationaux ont connu une excellente performance sous les airs du grand Elton John. Le couple a récolté 83,52 points, légèrement sous leur record personnel qui s'élève à 85,65.

Avoir du plaisir durant notre programme est toujours notre objectif, a mentionné l'Ottavien de 30 ans. C'est vraiment une musique qui nous emporte et on aime performer sur cette musique.

« On était très fébriles, donc on a commis une petite faute en début de programme. Mais notre performance a été bien meilleure que celle à l'épreuve par équipe. On est fiers de ce qu'on a accompli. » — Une citation de Paul Poirier

Piper Gilles et Paul Poirier offrent une performance toute en couleurs Photo : usa today sports / Robert Deutsch

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron se retrouvent en tête du classement après avoir obtenu 90,83 points, tandis que les représentants du ROC Viktoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (88,85) et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (87,13) complètent le trio de tête.

Les Canadiens Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen ont quant à eux pris le 8e rang grâce à leurs 78,54 points. Il s'agissait d'une première expérience olympique pour le couple qui représentait le Danemark jusqu'en 2018.

Le duo a réalisé un programme sans faute, se laissant guider par la musique envoûtante et sensuelle de la chanson Careless Whisper en première partie, puis concluant sur un rythme effréné.

Ça fait vraiment du bien de finalement faire notre programme en compétition. On enchaîne les entraînements depuis maintenant 10 jours , a mentionné Laurence Fournier Beaudry.

Pour la suite de la compétition, il faut simplement garder le même état d'esprit dans lequel nous sommes présentement et rester concentrés , a-t-elle renchéri.

J'ai eu un petit 15 secondes dans le programme, où je me suis dit : "Il y a tellement de gens qui nous regardent en ce moment." Mais j'ai réussi à me remettre dedans et on a vraiment bien terminé le programme , a dit Sorensen, qui a reçu sa citoyenneté canadienne en août dernier.

Pour leur part, Marjorie Lajoie, 21 ans, et Zachary Lagha, 22 ans, sont provisoirement en 13e position. Le jeune tandem canadien a offert une performance rythmée et dynamique, sans erreur majeure, sur les airs de Funky Town.

À sa première expérience olympique, le duo québécois a récolté 72,59 points. Lajoie et Lagha ont montré l'étendue de leur talent et de leur impeccable synchronisme.

On a très bien patiné, selon moi, et l'objectif est atteint pour le programme court. Ça, c'est sûr , a déclaré Lajoie.

On aurait aimé un pointage un peu plus haut, mais c'est comme ça. C'est la vie. Notre but, c'était de performer pour le public et c'est ce qu'on a fait. Donc, on est contents et c'est le plus important , a ajouté Lagha.