Parfait au champ de tir, le biathlonien Christian Gow termine 12e au sprint

L'Albertain de 28 ans a franchi la distance en 25 min 15 s 5/10 à la suite d'une grande performance au champ de tir. Il s'agit de son meilleur résultat dans une épreuve solo aux Jeux olympiques, après avoir décroché la 24e position sur 20 km en début de semaine.

Les trois autres porte-couleurs du Canada ont touché 18 des 20 cibles durant le parcours. Le Québécois Jules Burnotte (25:50,3) a offert la deuxième performance parmi les représentants de l'unifolié. Il a conclu au 29e rang.

Scott Gow (25:56,7), le frère aîné de Christian, a pour sa part glissé au 34e échelon, après avoir conclu l'épreuve précédente de ces JO en 5e place. Adam Runnalls (26:00,5) a fini tout juste derrière son compatriote, en 35e position.

Le quatuor de biathloniens canadiens sera de retour en action dimanche à la poursuite sur 12,5 km.

Les frères Boe partagent le podium

Le Norvégien Johannes Thingnes Boe (24:00,4) a réalisé une course nettement supérieure à celles de ses adversaires pour empocher la médaille d'or. L'athlète de 28 ans est également monté sur la plus haute marche du podium au relais mixte 4 x 6 km, en plus de mettre la main sur le bronze au 20 km.

Il a retrouvé un visage bien familier sur le podium puisque son frère aîné, Tarjei Boe (+38,9 s), s'est emparé de la 3e position, seulement sept dixièmes de seconde devant Maxim Tsvetkov, du ROC, installé au pied de la tribune.

Le Français Quentin Fillon Maillet, vainqueur du 20 km à Pékin, a ajouté une médaille d'argent à son palmarès. Il a arrêté son chrono 25,5 s après Johannes Thingnes Boe.