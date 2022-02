Les fondeuses canadiennes parmi le top 10 au relais 4 x 5 km

Katherine Stewart-Jones, Dahria Beatty, Cendrine Browne et Olivia Bouffard-Nesbitt ont porté les couleurs de l’unifolié pour l’occasion. Elles ont accusé un retard de 3:17,9 sur les championnes.

Stewart-Jones a été la première à s’élancer en style classique et a bouclé le top 10 à l’issue des cinq premiers kilomètres.

Yulia Stupak, du ROC, s’est quant à elle détachée du peloton après le premier kilomètre. En peu de temps, elle s’est bâti une avance de 12,9 s. L’Allemande Katherine Sauerbrey a toutefois réussi à la rejoindre avant d’effectuer le premier relais.

Les deux nations se sont échangé la tête par la suite et étaient suivies par un groupe de chasse de trois fondeuses.

La première Norvégienne en action, Tiril Udnes Weng, a été ralentie par une chute en début parcours. Elle s’est bien reprise pour limiter les dégâts, puis sa coéquipière Therese Johaug, double médaillée d’or à Pékin, a remonté la pente pour se hisser au 3e rang provisoire.

Au dernier relais, Veronika Stepanova, du ROC, a pris les commandes. L'athlète de 21 ans a terminé la course de brillante façon pour l’emporter en 50:28,3. Les Allemandes (+5,3 s) ont fini 2es.

La Suédoise Jonna Sundling (+20,7 s) a vaincu la Finlandaise Krista Parmakoski au sprint pour décrocher le bronze.

Les fondeuses norvégiennes, habituellement abonnées au podium dans cette épreuve, ont plutôt dû se contenter de la 5e place.

Les championnes olympiques en titre et médaillées d’or aux derniers mondiaux ont commencé à perdre du terrain après 10 kilomètres. Elles ont été incapables de rejoindre le trio de tête et ont conclu avec un retard de 28,8 s sur les gagnantes.

Dahria Beatty et Cendrine Browne sont demeurées 8es durant leur performance respective et Olivia Bouffard-Nesbitt a fermé la marche pour le Canada. Elle a été rattrapée dans les derniers mètres par l’Italienne Lucia Scardoni et a glissé au 9e rang.

En 2018, les Canadiennes s'étaient classées 13es.