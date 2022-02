La Suisse prend sa revanche sur le ROC et atteint le carré d’as

La Suisse s’était inclinée 5-2 devant le ROC pour entamer le tour préliminaire et cherchait à se venger.

Il a toutefois fallu patienter jusqu’au deuxième engagement pour voir une de ses joueuses ouvrir la marque. Phoebe Staenz a profité d’une belle passe d’Alina Muller dans l’enclave pour faire 1-0.

Deux minutes plus tard, Anna Savonina, du ROC, y est allée d’un tir vif qui a trouvé le fond du filet. Le jeu s’était poursuivi, mais les officielles ont sifflé pour aller à la reprise vidéo et ont confirmé le but.

La capitaine du ROC, Alexandra Vafina, pensait bien avoir donné l’avance à son équipe au début du troisième tiers, mais son but a cette fois-ci été refusé à la reprise.

Les deux formations ont accéléré la cadence à ce moment. Dominique Ruegg a redonné l'avance à la Suisse, puis Polina Luchnikova a ramené tout le monde à égalité avec un peu plus de trois minutes à jouer.

Meilleure marqueuse des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, Alina Muller s’est levée au bon moment. Elle a accepté la passe de Lara Stalder et a marqué en chutant. Une belle pièce de jeu qui a porté le pointage à 3-2.

Le ROC a eu droit à un avantage numérique à la fin de cette rencontre et a retiré sa gardienne pour profiter d’un avantage de deux joueuses. Muller a toutefois confirmé la victoire des siennes avec un tir qui a traversé toute la patinoire. La rondelle est allée se loger dans le filet du ROC avec deux secondes au cadran.

Grâce à cette victoire, les Suisses rejoignent les Canadiennes et les Américaines en demi-finales. Les confrontations restent cependant à déterminer selon l’issue de la rencontre opposant les Finlandaises aux Japonaises.