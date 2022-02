La jeune athlète de 15 ans a ébloui à Pékin lorsqu’elle est devenue la première femme à réussir un quadruple saut en compétition, contribuant à la médaille d’or remportée par le ROC à l'épreuve par équipe.

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a précisé que la patineuse a été déclarée positive à la trimétazidine, une substance qui peut soulager les angines de poitrine, à la suite d’un prélèvement d’urine effectué par les autorités russes le 25 décembre dernier.

La patineuse du ROC Kamila Valieva s'est entraînée le 11 février en prévision de l'épreuve en solo chez les femmes des Jeux de Pékin. Photo : AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

L’Agence antidopage russe (RUSADA) a d’abord imposé une suspension provisoire à son athlète mardi, mais a levé la sanction le lendemain après un appel. Le Comité international olympique, l’Agence mondiale antidopage et l’Union internationale de patinage ont déjà annoncé qu’ils demanderaient au Tribunal arbitral du sport (TAS) de confirmer la suspension de Valieva.

À un certain moment, si la Russie se montre absolument incorrigible, nous nous retrouverons devant l’option de lui imposer une pause, a mentionné Dick Pound. Nous pourrions suggérer de l'aider avec ses problèmes de dopage, se concentrer sur ceux-ci et lui faire prendre une pause d’un, de deux ou de trois Jeux olympiques pour qu’il en vienne à bout.

À Pékin, les athlètes originaires de la Russie participent aux JO sous l'égide du ROC. Photo : Getty Images / Matthias Hangst

La Russie a déjà reconnu certaines lacunes dans l’implantation de son système antidopage, mais nie être derrière un programme de dopage parrainé par l’État.

Les Russes ne s’aident pas parce qu’ils n’ont jamais reconnu leurs torts, déplore Dick Pound. Ils n’admettront rien et vont faire appel de chaque décision.

« Je crois que la suggestion de laisser les Russes compétitionner sous l’égide du ROC était trop indulgente. » — Une citation de Dick Pound, membre du CIO

L’affaire Valieva a fait ressurgir les vieilles blessures causées dans le passé par le vaste système de dopage russe.

Toutes sortes de choses se passent, et je suis sûr que les Russes ont mis des avocats sur le dossier dans l’espoir de tout tenter pour limiter les dégâts. Mais comment ont-ils pu l’exposer à ce risque? Il n’est pas question d’un supplément contaminé, mais plutôt d’un puissant médicament utilisé dans un but non thérapeutique , a mentionné M. Pound.

Le membre canadien du CIO rappelle que les efforts de l’organisation pour travailler avec les autorités russes n’ont pas fonctionné jusqu’à maintenant et qu’une approche différente face au problème pourrait s’avérer nécessaire.