La jeunesse des États-Unis a raison du Canada

Les choses avaient pourtant bien commencé pour le Canada. Mat Robinson a trompé la vigilance du gardien Strauss Mann pour ouvrir la marque après seulement 1 min 24 s de jeu.

Les Américains ont toutefois créé l’égalité très rapidement lorsqu'Andy Miele a profité d’un deux contre un avec Kenny Agostino pour battre le gardien Eddie Pasquale d’un tir du revers bien placé. Plus le match avançait et plus le Canada semblait dépassé par l’énergie et la vitesse des États-Unis.

Les Américains ont eu le dessus sur les Canadiens tant physiquement qu'au chapitre des buts. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Ils ont beaucoup de vitesse. On leur a donné beaucoup d'occasions de revenir, leurs transitions étaient bonnes. Ils ont bien joué, on leur a donné beaucoup de chances sur le rush et on n'a pas été capables de créer beaucoup de choses offensivement , a dit David Desharnais après la rencontre.

Deux grosses erreurs du gardien canadien ont permis aux Américains de gagner. En deuxième période, Nick Shore a d’abord soutiré la rondelle au gardien derrière son filet avant de la remettre à Brendan Brisson dans l’enclave. Il n’a eu qu’à la pousser dans une cage béante.

Le gardien du Canada Eddie Pasquale semble s'en vouloir après avoir accordé un but à Brendan Brisson sur une erreur derrière son filet qui a créé un revirement. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Puis, Kenny Agostino a touché la cible d’un tir de routine au début du troisième tiers. Le tir faible en plein milieu du filet, a glissé entre le torse de Pasquale et son bras. Il fera sûrement des cauchemars en revoyant cette séquence.

« On se doit tous d’être meilleurs. Faut aider notre gardien de but. On va être prêts pour le prochain match contre eux. » — Une citation de David Desharnais, attaquant

Ce qui nous a fait du mal, c’est la deuxième moitié de la première période. On a bien commencé, on avait du bon momentum. Ensuite, on l’a perdu. On semblait encore sur les talons en deuxième. Quand on a commencé à jouer, on a repris le dessus et on a marqué un but. Les petits détails dans les matchs comme ça font une grosse différence , a souligné l’entraîneur Claude Julien.

Le Canada s’était pourtant permis de respirer en fin de deuxième période avec un but en désavantage numérique. Alors que le capitaine Eric Staal se trouvait au cachot, Corban Knight a profité d’une passe de Daniel Winnik, en contre-attaque, pour réduire l’écart.

Le Canada célèbre un de ses deux buts contre les États-Unis. Photo : afp via getty images / KIRILL KUDRYAVTSEV

Le Canada a eu l’avantage 37-27 au chapitre des tirs au but, mais n’a pu profiter d’un double avantage numérique de 30 secondes en fin de troisième période pour revenir dans le match.

On savait que la vitesse était leur force. Il faut jouer plus bas. On a vu en deuxième période qu’on pouvait arrêter leur jeu en jouant plus dans leur zone. Ils ont une très bonne transition, il faut faire attention , a ajouté Desharnais.

On va regarder le match et voir des changements ou des situations à gérer [autrement]. On a frappé un poteau ici et là. Sur le jeu de puissance avec Noreau, à la fin du match avec McTavish. Dans le hockey, ces choses-là de ton côté te donnent peut-être un pointage final différent , a mentionné Julien.

L’entraîneur-chef du Canada a repris sa place derrière le banc. Il avait été par Jeremy Colliton en raison d’une blessure subie lors d’un accident lors du camp préparatoire de l’équipe en Suisse.

Avec cette victoire, les États-Unis prennent la tête du groupe A avec deux victoires en deux matchs après avoir déclassé les Chinois 8-0 au début du tournoi.

Le Canada jouera son dernier match de qualification, dimanche, contre la Chine. Il a remporté son premier match 5-1 contre les Allemands.