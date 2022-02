Éliot Grondin et Meryeta O’Dine médaillés de bronze en snowboard cross par équipe

Les attentes étaient élevées pour Éliot Grondin et Meryeta O’Dine, tous deux médaillés dans les épreuves individuelles.

Grondin a tout simplement été dominant du début à la fin de cette épreuve présentée pour une première fois au programme olympique. Ses départs fulgurants lui ont permis de remporter ses deux premières courses du jour. En finale, il a été surpris à la suite d'un saut pour finir 3e, à 23 centièmes de seconde du meneur, l'Américain Nick Baumgartner.

Tout le monde a retenu son souffle lors de l'ultime descente. Meryeta O'Dine a été impliquée dans une chute avec l'Italienne Caterina Carpano. La Canadienne a cependant réussi à se relever plus rapidement pour filer vers la médaille de bronze. Devant, l'Américaine Lindsey Jacobellis a vaincu l'Italienne Michela Moioli par seulement 2 dixièmes de seconde pour décrocher sa deuxième médaille d'or des Jeux de Pékin.

Le Canada est le seul pays représenté sur tous les podiums en snowboard cross. Meryeta O'Dine est montée sur la troisième marche dans la finale féminine, mercredi, tandis qu'Éliot Grondin a reçu la médaille d'argent le lendemain, dans une fin de course spectaculaire.

Éliot Grondin a fini 3e de sa portion de la finale. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Commencer du bon pied

L’épreuve mixte par équipe en snowboard cross est une nouveauté du programme olympique. Chaque formation compte un homme et une femme. Une fois que les planchistes ont complété leur descente, leurs coéquipières s'élancent à leur tour. L'ouverture des portes de départ est déterminée selon les temps enregistrés par les premiers relayeurs.

Éliot Grondin et Meryeta O’Dine ont d'abord terminé 2es de leur vague des quarts de finale sous une forte neige au Parc de neige de Genting. Le Québécois s'est vite détaché du reste du quatuor pour l'emporter. Meryeta O'Dine a ainsi profité d'un coussin de 3 s 96/100 au départ.

Son avance n'a pas tenu et la Britanno-Colombienne a été rattrapée par Kristina Paul, du ROC. O'Dine a finalement été la deuxième à franchir la ligne d'arrivée, 14 centièmes de seconde derrière Paul.

La fusée Grondin, 20 ans, s’est remise en marche lors des demi-finales. Une fois de plus, l’athlète de Sainte-Marie-de-Beauce s’est placé en tête dès le départ. L'Italien Lorenzo Sommariva a tenté de réduire l'écart, mais Grondin a résisté par 0,89 centièmes de seconde.

À son tour, Meryeta O'Dine a lutté avec son opposante italienne. Le résultat s'est décidé à la photo d'arrivée et la victoire est allée à Caterina Carpano, mais elles ont toutes les deux obtenu leur billet pour la grande finale.

Moffatt et Critchlow limités à une descente

Les autres Canadiens, Liam Moffatt et Tess Critchlow, ont pris le 3e rang de leur course des quarts de finale. Moffatt a été au coeur d'une lutte à trois avec l'Autrichien Alessandor Haemerle et l'Italien Lorenzo Sommariva. Médaillé d'or deux jours plus tôt, Haemmerle a conservé la tête et le Canadien a fini 2e (+0,27 s).

Tess Critchlow n'a pas réussi à protéger cette position. La championne du monde Charlotte Bankes, dernière à s'élancer, a été la plus rapide de cette course.

Cette performance place le duo Moffatt-Critchlow au 9e rang.

Liam Moffatt s'était classé 19e à l'épreuve individuelle, tandis que Tess Critchlow avait pris le 6e échelon.