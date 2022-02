Mark McMorris pense qu’il aurait dû l’emporter en slopestyle, pas Maxence Parrot

Parrot a été sacré champion avec une note de 90,96 points pour sa meilleure descente. Il reconnaît avoir raté une prise de planche pendant l’une de ses figures - il a mis ses mains sur ses genoux au lieu de tenir sa planche -, une erreur que n’ont pas relevée les juges. Mais sa descente valait quand même l’or, a-t-il insisté.

Tout le monde qui connaît le surf des neiges sait que j’ai raté cette prise, je ne m’en cache pas , a-t-il lui aussi confié à CBC Sports.

J’admire Mark (McMorris), j’admire Su (le planchiste chinois qui a décroché l’argent, NDLR). La différence, c’est qu’ils ont fait plusieurs petites erreurs, et moi, seulement celle-là, qui est plus grosse, j’en conviens.

Mais au final, c’est un sport jugé et j’ai réussi la descente la plus technique du jour à presque tous les chapitres, a poursuivi le Québécois. Non, ce n’était pas parfait, mais ce n’est pas comme si on m’avait donné une note de 100 non plus.

Maxence Parrot ne s’attendait pas à une note très élevée comme 95 pour sa descente gagnante, mais était convaincu que son pointage resterait excellent malgré cette prise de planche ratée.

« Même sur ce saut (avec la prise ratée, NDLR), j’ai beaucoup d’amplitude. Je suis allé gros et j’ai atterri parfaitement, sans les mains. Les juges aiment des atterrissages très propres. Dans son ensemble, ma descente était très propre. » — Une citation de Maxence Parrot, champion olympique de slopestyle

Maxence Parrot a remporté la médaille d'or en slopestyle. Photo : Getty Images / Patrick Smith

En finale, Mark McMorris a décroché le bronze avec 88,53 points à sa meilleure descente.

Évidemment, ç’aurait été bien d’avoir une autre couleur de médaille. En sachant que j’ai eu la meilleure descente de la journée et l’une des meilleures de ma vie et que tout le monde sait ce qui s’est passé, c’est assez fou , a confié le Canadien, en référence à cette prise de planche ratée par Parrot.

Le planchiste saskatchewannais a aussi dit que Parrot a pris ses genoux pendant ses rotations pour éviter de tomber sur la tête à l’atterrissage.

Normalement, c’est considéré comme une chose à ne pas faire, a-t-il lancé. Mais les juges l’ont manquée et je suis sûr qu’ils se sentent comme de la m**** à cause de ça. Mais ce n’est pas de leur faute parce que le signal qu’on leur fournit ne vaut rien (garbage).

Le planchiste canadien Mark McMorris pendant l'épreuve de slopestyle Photo : Getty Images / Clive Rose

Craig McMorris, frère aîné de Mark et analyste de surf des neiges à CBC, estime qu’une prise ratée comme celle de Parrot équivaut à rater une sortie sur un rail ou à tomber.

Max a fait un bon truc de vétéran en se disant : "Hey, je vais mettre mes mains tout près". Il tourne tellement vite, et les juges doivent sortir leurs pointages très rapidement. Alors ils se disent : "Il a tenu sa planche". C’est facile après coup de découper sa descente et la regarder un million de fois et de dire : "Non, il ne l’a pas tenue".

Les neuf juges de l’épreuve de slopestyle attribuaient leur note en se basant sur le signal vidéo qui leur était fourni. Ils pouvaient demander de consulter une reprise au besoin, ce qu’ils n’ont pas fait dans ce cas précis, a confié au magazine Whitelines Iztok Sumatic, juge en chef de surf des neiges aux Jeux de Pékin.

On avait l’angle de caméra qu’ils nous avaient fourni et ça semblait propre, a-t-il confié au sujet de la manœuvre de Maxence Parrot. Même des entraîneurs sont venus nous parler après en nous disant : "Bam, c’était fou comme descente".

Iztok Sumatic estime que si les juges avaient remarqué la faute de Parrot sur sa prise de planche, le Québécois aurait reçu une autre note.

Mais il y a tellement d’autres facteurs, a-t-il nuancé. Tout ce que je peux dire, à la défense de Max à propos de sa descente, c’est que c’était fou. Il a assuré, surtout sur la portion des rails.

L’or pour Max Parrot en slopestyle Photo : Getty Images / Patrick Smith

Ni Mark McMorris ni le Chinois Yiming Su n'ont déposé un protêt après la finale de slopestyle. Maxence Parrot conservera donc sa médaille d'or.

Rendez-vous au grand saut

Maxence Parrot, Mark McMorris et Sébastien Toutant, autre grosse pointure canadienne, seront de retour en action aux Jeux de Pékin lundi, à l’occasion du grand saut.

McMorris dit qu’il ne veut pas ruminer ce qui s’est passé en slopestyle.

Le surf des neiges, c’est plus que ça, a-t-il lancé à propos de la remise de la remise de la médaille d’or. Mais je pense que les Olympiques sont chanceux de nous avoir avec tous les autres sports qui sont un peu ennuyeux.

Il ne veut pas valider la qualité de ses performances avec les notes des juges.

Je ne veux plus me dire "oh, c’est décevant si je n’obtiens pas l’or" ou "j’ai besoin de ça", parce que tu peux atterrir parfaitement et parfois, les juges se trompent.

« Parfois, tu gagnes quand tu n’es pas supposé gagner, et parfois, tu finis deuxième quand tu es supposé gagner. » — Une citation de Mark McMorris, médaillé de bronze en slopestyle

Mark McMorris croit qu’il méritait l’or, Dominick Gauthier non! Photo : Getty Images / Maddie Meyer

La médaille de bronze de McMorris était sa troisième de suite en slopestyle aux Jeux olympiques, une séquence qui remonte à Sotchi en 2014.

(D'après un texte de Myles Dichter, de CBC Sports)