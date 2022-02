À surveiller ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin

Un choc entre le Canada et les États-Unis au hockey masculin, du snowboard cross en équipe mixte, du curling, du ski de fond, du patinage vitesse sur longue piste, du patinage artistique, du skeleton féminin, du biathlon et du saut à ski. Tour d’horizon de ce qui vous attend ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin.

À 20 h 05 (HNE), l’équipe canadienne de curling tentera de retrouver le chemin de la victoire, cette fois contre la Suède. La formation menée par Jennifer Jones s’est inclinée contre le Japon 8-5 à son dernier match.

Dès 21 h (HNE), deux duos canadiens seront au portillon de départ du snowboard cross mixte. Éliot Grondin et Meryeta O’Dine tenteront d’obtenir chacun une deuxième médaille olympique, eux qui ont respectivement remporté l’argent et le bronze en snowboard cross individuel.

L’autre duo est composé de Liam Moffatt et Tess Critchlow.

À 23 h 10 (HNE), le Canada affrontera les États-Unis au hockey masculin. Le Canada a défait l’Allemagne 5-1 à son premier match du tournoi. De leur côté, les Américains ont défait les Chinois 8-0 à leur match inaugural.

Ce duel Canada–États-Unis marquera également le retour de l’entraîneur-chef Claude Julien derrière le banc de la formation canadienne.

Toujours à 23 h 10 (HNE), la Suisse et le ROC s’affrontent en quarts de finale du tournoi de hockey féminin.

Le Canadien Mackenzie Boyd-Clowes participe à la compétition de saut à ski, grand tremplin. Photo : Getty Images / Ezra Shaw

À 2 h 30 (HNE), samedi, Cendrine Browne, Dahria Beatty, Olivia Bouffard-Nesbitt et Katherine Stewart-Jones seront à la ligne de départ du relais 4 X 5 km en ski de fond féminin.

À 3 h (HNE), samedi, se tiendra la finale du 500 m chez les hommes et les qualifications de la poursuite par équipe chez les femmes en patinage de vitesse sur longue piste.

Chez les hommes, on surveillera Laurent Dubreuil et Gilmore Junio, tandis qu’Ivanie Blondin, Valérie Maltais, Isabelle Weidemann et Alexa Scott tenteront d’avancer en finale.

À 3 h 40 (HNE), samedi, deux matchs de hockey sont prévus : l’Allemagne jouera contre la Chine en hockey masculin, tandis que la Finlande affrontera le Japon en quarts de finale du tournoi féminin.

À 4 h (HNE), samedi, les frères Scott et Christian Gow, Jules Burnotte et Adam Runnalls seront de la partie au 10 km sprint en biathlon.

À 6 h (HNE), samedi, Mackenzie Boyd-Clowes et Matthew Soukup seront de la compétition du saut à ski, grand tremplin, chez les hommes.

Toujours à 6 h (HNE), samedi, trois couples canadiens participent à la danse rythmique, en patinage artistique. Il s’agit de Laurence Fournier-Beaudry et de Nikolaj Sorensen, de Piper Gilles et de Paul Poirier ainsi que de Marjorie Lajoie et de Zachary Lagha.

À 7 h 05 (HNE), samedi, la Grande-Bretagne affronte les États-Unis au tournoi féminin de curling.

À 7 h 20 (HNE), samedi, Jane Channell et Mirela Rahneva seront en haut de la piste afin de participer aux manches 3 et 4 du skeleton féminin.

Rahneva occupe le 9e rang après les deux premières manches.

Enfin, nous avons deux matchs de hockey masculin à vous proposer dès 8 h 10 (HNE), samedi : le ROC croisera le fer avec la République tchèque, tandis que la Suisse tentera de venir à bout du Danemark.