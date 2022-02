L'affaire Valieva a commencé mercredi quand on a décidé de reporter la cérémonie des médailles de l'épreuve par équipe de patinage. La seule explication du Comité international olympique ( CIOComité international olympique ) était de nature juridique.

Puis, on apprend par le site spécialisé Insidethegames.biz que tout cela était lié à un contrôle antidopage positif de Kamila Valieva. Vendredi, l'instance internationale responsable des contrôles ( ITAInternational Testing Agency ) durant les JO, a confirmé que la jeune patineuse du ROC avait eu un test positif le 25 décembre lors des Championnats de Russie, à Saint-Pétersbourg par l’Agence russe antidopage ( RUSADAAgence russe antidopage ).

Curieusement, l’Agence de contrôle antidopage russe aurait reçu le résultat positif seulement le 8 février, soit le lendemain de la victoire de son équipe. Elle suspend alors sur-le-champ la jeune patineuse incriminée en attendant ses explications qui surviendront le lendemain.

L’appel de Valieva est entendu et à la suite de ses explications qui seraient dévoilées ultérieurement, la RUSADAAgence russe antidopage décide de lever sa suspension. Cette décision permet à la patineuse de continuer à participer aux Jeux, car elle est la grande favorite pour l’or olympique en solo chez les femmes.

Toutefois, le CIOComité international olympique ne veut pas attendre le rapport de l’Agence antidopage russe et annonce qu'il va faire appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport ( TASTribunal arbitral du sport ), car il faut absolument prendre une décision avant le 15 février date du programme libre chez les dames.

Voilà pour les faits.

Radio-Canada a appris que le TASTribunal arbitral du sport ne pourrait pas statuer immédiatement sur des résultats de tests qui auraient été effectués plus de 10 jours avant les cérémonies d’ouverture des Jeux.

Le TASTribunal arbitral du sport pourrait également ne pas rendre de décision sur le fond en invoquant qu’il n’a pas la juridiction pour le faire. Le CIOComité international olympique , l’Agence mondiale antidopage ( AMAAgence mondiale antidopage ) et la Fédération internationale de patinage ( ISUFédération internationale de patinage ), qui ont fait appel dans ce dossier, ne peuvent pas forcer le TASTribunal arbitral du sport à rendre un verdict.

Le TASTribunal arbitral du sport pourrait également invoquer les règlements de l’ AMAAgence mondiale antidopage pour rendre sa décision. Si un athlète a moins de 16 ans, il ne sera pas forcément tenu responsable en cas de test positif. De plus son identité, n’a pas le droit d’être dévoilé et il pourrait, dans ce cas, ne pas être sanctionné.

Le Tribunal arbitral du sport pourrait également ne pas rendre de décision sur le fond en invoquant qu’il n’a pas la juridiction pour le faire. Photo : AFP / FABRICE COFFRINI

Le Comité olympique russe à la défense de Kamila Valieva

Dans un communiqué, le ROC a déclaré qu’à la suite du résultat positif de Kamila Valieva, l’Agence russe antidopage a suspendu immédiatement l’athlète en attendant ses explications. Durant l’audience, Valieva a convaincu les responsables de l’antidopage russe, qui ont décidé de lever la suspension.

Ainsi, à l'heure actuelle, l'athlète a le droit de s'entraîner et de participer pleinement aux compétitions sans restriction jusqu'à ce que le Tribunal arbitral du sport en décide autrement concernant son statut par rapport aux Jeux olympiques , a indiqué le ROC.

Le ROC a ajouté : Le Comité olympique russe attire l'attention sur le fait que le test antidopage de l'athlète, effectué après les Championnats d'Europe de patinage artistique en janvier 2022, ainsi que son test antidopage effectué pendant les Jeux olympiques, ont donné un résultat négatif. Le ROC part également du fait qu'une enquête approfondie sera menée, à la suite de laquelle toutes les circonstances juridiques et factuelles pertinentes de l'incident seront établies.

Des exploits sportifs dignes, des jeux de coulisses un peu moins…

Dans toute cette affaire, ce ne serait pas forcément une histoire de dopage. Mais il est clair que l’entourage de la jeune patineuse aurait pu être plus vigilant et avertir les autorités responsables des contrôles antidopage aux championnats de Russie que Valieva prenait un médicament qui contient une substance interdite par l’AMA.

On peut également s’interroger sur le délai surprenant du laboratoire suédois qui a effectué le contrôle du test. Si le test a été effectué le 25 décembre, pourquoi l’Agence antidopage russe a reçu le résultat positif seulement le 8 février?

À cet égard, bien que le délai soulève des interrogations sérieuses du ROC, l’Agence russe antidopage a nuancé l’idée d’un complot en précisant auprès de l'AFP que le laboratoire de Stockholm avait justifié les retards pris pour l’analyse et l’annonce des résultats par une vague de cas de COVID-19 .

Qu'il ait fallu près de six semaines pour que le contrôle positif de Valieva soit révélé, est un échec catastrophique du système voué à protéger l'intégrité des Jeux et des athlètes propres qui étaient en lice , a déclaré à l'AFP Travis Tygart, patron de l'Agence américaine antidopage ( USADAAgence américaine antidopage )

Que cela ait pris autant de temps, à ce niveau de compétition, c'est un échec catastrophique du système. C'est inexcusable , a-t-il martelé.

Il y aurait toutefois d’autres acteurs de l’ombre dans ce nébuleux dossier.

Malgré le test antidopage positif de Kamila Valieva, un expert ne voit pas comment le ROC sera privé de sa médaille d'or à la compétition par équipe en patinage artistique. Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Selon nos sources, des querelles internes ont cours entre les différentes fédérations de patinage. Un peu comme cela avait été le cas aux Jeux de Salt Lake City, en 2002, où la preuve avait été faite de la présence de collusion entre les différents pays prétendants aux médailles, qui avaient fait des arrangements pour faire monter leurs athlètes sur les podiums. Tout le monde se souvient de l’affaire Salé-Pelletier, le couple de patineurs canadiens qui avait fait les frais de ces arrangements avant de retrouver la gloire olympique.

Eh bien, on continuerait les arrangements entre amis . Mais là, devant la domination russe, il fallait peut-être trouver d'autres solutions. Et c’est là que des questions se posent. Comment se fait-il que la presse ait su avant l’ISU, le CIOComité international olympique , l' ITAInternational Testing Agency et l’ AMAAgence mondiale antidopage qu'il y avait un cas positif? Qu'il s'agissait de Kamila Valieva. Et que même le nom du produit était révélé.

Il faut être prudent. Si la jeune patineuse du ROC est sanctionnée, l’équipe ne perdrait pas nécessairement sa médaille d’or. Dans une entrevue à France 24, Pierre-Olivier Rocchi, avocat à Paris et spécialiste de l'antidopage a expliqué : Dans cette situation non prévue par les textes, je ne vois pas comment l'équipe pourrait être privée de sa médaille d'or. À la différence du règlement de l'athlétisme, qui sanctionne un relais entier si un coureur a été précédemment testé positif, celui de l'Union internationale de patinage ne prévoit de disqualification collective qu'en cas de contrôle pendant la compétition.

Cette affaire n’est pas simple. Elle concerne surtout une adolescente de 15 ans, sans doute prise en otage dans une terrible histoire qui la dépasse. Les compétitions sportives sont magnifiques et les exploits sont incroyables durant les Jeux. Mais parfois, on peut s’apercevoir que les coulisses, elles, le sont moins.