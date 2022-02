L’arbre qui a failli priver Claude Julien des Jeux olympiques

L'homme de 61 ans a offert plus de détails sur les circonstances qui l'ont mené à devoir passer un séjour de trois jours dans un hôpital de Davos, en Suisse, au moment où Hockey Canada organisait son camp de préparation en vue des Jeux olympiques.

On a fait une activité d'équipe. On est allés dans les montagnes pour glisser et l'accident est arrivé lorsque j'ai frappé de la glace. Je n'ai pas pu arrêter autant que je voulais, donc avec la perte de contrôle, j'ai frappé un arbre , a précisé Claude Julien.

Résultat de la collision : des côtes fracturées et un poumon perforé qui ont nécessité une opération. Si le champion de la Coupe Stanley a pu retrouver ses joueurs cette semaine, c'est en grande partie grâce au travail des médecins suisses.

Le but des docteurs de la Suisse, c'était que je me rende ici, à Pékin, donc je leur donne beaucoup de crédit , a-t-il tenu à souligner.

« Je me suis bien rétabli, mieux que ce qu'on m'avait prédit. Je me considère vraiment comme chanceux d'être ici. » — Une citation de Claude Julien, entraîneur-chef de l'équipe canadienne de hockey masculin

L'équipe médicale peut dire mission accomplie. Julien a mis les pieds en Chine à temps pour assister à la victoire de 5-1 des siens contre l'Allemagne, jeudi, en lever de rideau de leur tournoi olympique.

J'ai regardé le match d'hier et je dois donner beaucoup de crédit aux entraîneurs qui ont continué en mon absence parce que le travail a porté ses fruits , a estimé le pilote de l'équipe canadienne.

Pour l'ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal, cette première victoire coche presque toutes les cases : les représentants de l'unifolié ont été efficaces en défense et solides en transition, en plus de parvenir à trouver le fond du filet sans trop de difficultés.

Le prochain test promet toutefois d'être plus relevé. Le Canada croisera le fer avec les États-Unis, dans la nuit de vendredi à samedi, avant de clore la phase de groupe contre la Chine. Les Américains ont choisi de miser sur un effectif beaucoup plus jeune. Ils comptent sur une quinzaine de joueurs issus de la NCAA.

C'est une équipe jeune, rapide et habile. On va respecter ça. Mais en même temps, on a un bon mix de joueurs capables de contrer ce genre d'équipe , a assuré Claude Julien.

Le Franco-Ontarien n'a pas voulu dire s'il allait y avoir des changements dans sa formation pour ce match crucial, mais a indiqué qu'Edward Pasquale devrait à nouveau se retrouver devant la cage canadienne.

Le natif de Blind River a également tenu à offrir son soutien à Dominique Ducharme, récemment congédié par le Tricolore. Je me sens mal pour Dominique parce que c'est un bon jeune entraîneur qui a été pris dans une situation qui n'était pas facile.

Claude Julien entend lui parler de vive voix lorsque le tournoi sera terminé, chose qu'il ne peut faire pour l'instant à cause des moyens de communication limités à sa disposition dans le village olympique.

(Avec les informations d'Alexandre Gascon)