Les Canadiens accèdent à la finale du relais en courte piste

Charles Hamelin, Maxime Laoun, Steven Dubois et Pascal Dion ont conclu leur relais en 6 min 38 s 752/1000 et ont obtenu leur laissez-passer pour la finale prévue le 16 février. Il devrait s'agir de la dernière course de Charles Hamelin sur la scène olympique.

Notre plan était d'être en contrôle, d'être smooth et de saisir l'occasion de retourner en avant quand elle se présenterait. On n'a pas paniqué dans aucune situation, on a été vite au bon moment et on a gagné , a résumé Hamelin, l'un des deux porte-drapeaux lors de la cérémonie d'ouverture.

C'était complètement paniquant! Je ne suis pas quelqu'un de stressé, mais en regardant la course en n'ayant aucun contrôle, je comprenais mieux mes parents , a dit en rigolant Jordan Pierre-Gilles, qui agissait à titre de réserviste.

L'Italie, qui a pris le 2e rang de la première demi-finale, aura également l'occasion de remporter une médaille dans cette épreuve. C'est aussi le cas de la Chine, qui a bénéficié d'un avancement après qu'un accrochage accidentel eut provoqué la chute de l'un de leurs patineurs.

Le suspense aura été entier dans l'autre demi-finale. Les Sud-Coréens l'ont emporté grâce à un dépassement en fin de course. Les athlètes du ROC (6:37,925) ont quant à eux devancé les Néerlandais (6:37,927) par deux petits millièmes de seconde pour s'emparer de la dernière place disponible en finale.

Peut-être qu'on va changer de stratégie en finale. Mais le plan de match, c'est vraiment de rester calme. On est aux Jeux olympiques, donc il peut y avoir beaucoup d'émotions dans les courses. Mais il faut garder les idées claires , a souligné Pascal Dion.

Dubois et Pierre-Gilles avancent, déception pour Sarault et Charles

Plus tôt dans la journée, Steven Dubois, médaillé d'argent au 1500 m cette semaine, a établi le 2e temps des préliminaires sur 500 m avec un chrono de 40,399 s.

Son compatriote Jordan Pierre-Gilles (40,488 s) s'est lui aussi qualifié pour les quarts de finale en terminant 2e de sa vague, tandis que le Montréalais Maxime Laoun a été éliminé après avoir chuté en milieu de course.

Les Canadiennes Courtney Sarault et Alyson Charles ont failli à la tâche en quarts de finale du 1000 m.

Sarault est passée bien près d'atteindre le tour suivant avec le 3e rang de sa vague, mais son chrono de 1:29,450 a finalement été insuffisant.

Je suis très déçue de ma performance. J'étais tellement préoccupée par les dépassements extérieurs que j'ai laissé trop de place à l'intérieur du virage, et après il était trop tard , a expliqué la patineuse de 21 ans.

L'explosivité de Charles n'était tout simplement pas au rendez-vous. La Montréalaise de 23 ans, qui avait pourtant bien réussi au 500 m avec une 8e place, a fini dernière de sa vague.

J'avais mon plan dans ma tête et mon erreur a été de ne pas aller de l'avant plus tôt. C'est la prise de décision qui m'a manqué aujourd'hui , a-t-elle estimé.

C'est finalement la Néerlandaise Suzanne Schulting (1:28,391) qui est montée sur la plus haute marche du podium. Schulting a ainsi défendu avec succès le titre qu'elle avait acquis à Pyeongchang, en 2018, lorsqu'elle était âgée de seulement 20 ans.

La Sud-Coréenne Choi Min-jeong (1:28,443) est repartie avec la médaille d'argent, tandis que la Belge Hanne Desmet a profité d'un accrochage entre l'Américaine Kristen Santos et l'Italienne Arianna Fontana pour se hisser au 3e échelon.